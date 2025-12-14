كارل لاغرفيلد ومطوّرو آرك يطلقون مشروع بـ 5.13 مليار درهم برأس الخيمة

أعلنت دار كارل لاغرفيلد عن شراكة مع مطوّري آرك لتطوير مشروع سكني فاخر جديد على الواجهة البحرية في إمارة رأس الخيمة، وتحديداً في جزيرة المرجان، تحت اسم مساكن كارل لاغرفيلد. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل أُقيم في العاشر من ديسمبر في باريس، في المقر الرئيسي لدار كارل لاغرفيلد، بحضور الإدارة العليا من الجانبين.

وتتجاوز قيمة المشروع ملياراً وأربعمائة مليون دولار (5.13 مليار درهم)، ويُعد من أضخم المشاريع السكنية الفاخرة على الواجهة البحرية في دولة الإمارات. ومن المقرر إنجازه في عام 2028، ليضم 663 وحدة سكنية بإطلالات مباشرة على البحر.

ويشمل المشروع شققاً سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، إلى جانب وحدات مختارة تضم مسابح خاصة. كما يضم 20 فيلا على مستوى المنصّة، و10 فلل علوية شديدة الخصوصية، و11 فيلا شاطئية نادرة، تتميّز جميعها بمسابح خاصة.

وقال بير باولو ريغي، الرئيس التنفيذي لدار كارل لاغرفيلد، إن المشروع يجسّد رؤية الدار في نقل فلسفتها التصميمية إلى أسلوب حياة متكامل، مشيراً إلى أن التعاون مع مطوّري آرك يهدف إلى تقديم معلم سكني مميّز يعكس روح الابتكار والرقي التي تشتهر بها العلامة.

من جانبه، أكد راهول كومار غوبتا، رئيس مجلس إدارة مطوّري آرك، أن هذا التعاون يقوم على رؤية مشتركة تضع جودة التصميم وتجربة السكن في صدارة الأولويات، موضحاً أن المشروع صُمّم ليقدّم بيئة معيشية متوازنة تجمع بين الجمال والراحة والقيمة طويلة الأمد.

ويُعد هذا المشروع ثاني مشروع سكني يحمل علامة كارل لاغرفيلد في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم تنظيم حفل إطلاق رسمي في دبي خلال الربع الأول من عام 2026.