«هونر» تختار دبي لإطلاق هاتف «Magic8 Pro» بتقنية 5.5 جي

اختار شركة HONOR دبي للإعلان عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لهاتف «Magic8 Pro» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدّم ديبو زانغ، المدير العام لـ HONOR في الخليج، كلمة سلط فيها الضوء على الأداء القوي للعلامة في أسواق المنطقة، مؤكداً التزام HONOR بتقديم تكنولوجيا هادفة تعكس نمط حياة وطموحات المستخدمين. وأوضح أن HONOR Magic8 Pro يمثل الجيل الجديد من التصوير الذكي والإنتاجية المتقدمة، قائلاً: «تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي طلباً متزايداً على حلول التصوير المتقدمة والتقنيات الذكية للهواتف المحمولة. ومن خلالHONOR Magic8 Pro الجديد كلياً ومبادرة الفغالية الإبداعية»الليل يستاهل صورة«، نمنح المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط تجربة رائدة تعزز إبداعهم وتطور أساليب سردهم البصري».

ويأتي الهاتف مع كاميرا AI Ultra Night Telephoto بدقة 200 ميجابكسل، التي تمنح وضوحاً أعلى في اللقطات البعيدة والبيئات منخفضة الإضاءة، إضافة إلى وضع AI Ultra Night Portrait الذي يعزز دقة الألوان وتوازن التعريض.

كما يقدم الهاتف ميزات مبتكرة تشمل AI Magic Color و AI Editor لتحسين الألوان وتعديل الصور مباشرة على الجهاز عبر قدرات محسّنة للذكاء الاصطناعي التي تمنح تجربة أكثر احترافية وسلاسة. وأكدت الشركة أن هاتف HONOR Magic8 Pro هو أول جهاز في الإمارات يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يوفر كفاءة معالجة متقدمة وأداء حرارياً محسناً واستجابة أسرع. كما برزت مزايا أخرى مثل بطارية من السيليكون والكربون HONOR Silicon-carbon 7100mAh، وزر AI Button، وAI Search، وAI Documents التي تعزز الإنتاجية اليومية وتعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.

كما أكدت HONOR أن HONOR Magic8 Pro هو أول هاتف جاهز لتقنية 5.5G في الإمارات، في خطوة تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتؤكد التزام HONOR الراسخ بدعم الجيل التالي من الاتصال والابتكار التكنولوجي، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كقوة عالمية في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتبدأ الطلبات المسبقة لـ HONOR Magic8 Pro في الإمارات ابتداءً من 11 ديسمبر 2025. ويتوفر الهاتف بنسختين:

12GB + 512GB بالألوان الذهبي والسماوي والأسود بسعر 3999 درهماً إمارتياً.

16GB + 1TB بالألوان الذهبي والأسود بسعر 4699 درهماً إمارتياً.