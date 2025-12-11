182.5 مليار دولار سوق سوق المكملات الغذائية العالمي بحلول 2032

يبلغ حجم سوق المكملات الغذائية العالمي نحو 93.5 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 182.5 مليار دولار بحلول عام 2032 بمعدل نمو سنوي مركّب يقارب 8.7%، فيما تشير تقديرات أخرى تشير إلى أن السوق العالمي قد يصل إلى 146 – 272 مليار دولار بحلول 2033 حسب مصادر وأطر تحليل مختلفة.

ويقدر سوق المكملات الغذائية (بشكل عام) في السعودية بقيمة 3.26 – 12.65 مليار دولار في 2024.

وأعلنت علامة أونوبيول الفرنسية، المتخصصة في المكملات الغذائية التجميلية، عن إطلاقها الرسمي في السعودية، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي وتعكس توجهها لتقديم مفهوم جديد للجمال يعتمد على دعم الجمال الداخلي وتعزيز إشراقه مع مرور الزمن. واختارت العلامة نور الغندور لتكون الوجه الإعلامي لهذه الانطلاقة.

وتعي أونوبيول ارتفاع اهتمام النساء بالبحث عن أفضل الحلول لعلاج تساقط الشعر وتقوية البصيلات. لذلك تقدّم تركيبات متقدمة مثل خبير الشعر أدفانسد بلس مضاد للشيخوخة الذي يمنح الشعر قوة إضافية ويعيد حيويته، وخبير الشعر إنتيغرال للقوة الذي يدعم مرونة الشعرة ومتانة الجذور، إلى جانب خبير الشعر – تساقط الشعر الذي يساهم بشكل فعّال في الحد من التساقط وتحسين الكثافة بفضل مزيج من الفيتامينات والبيوتين والمعادن الأساسية. هذه التركيبات تعمل من الداخل، حيث يبدأ نمو الشعر الحقيقي، لتمنح المرأة شعراً أقوى يوماً بعد يوم.

مع تزايد اعتماد النساء في السعودية على فيتامينات البشرة وأنظمة دعم الكولاجين، تقدّم أونوبيول حلولاً تجمع بين العمق والفعالية. فتركيبة ديرما إكسبيرت حمض الهيالورونيك 420 مغ توفر ترطيباً مكثفاً وامتلاءً طبيعياً يعيد للبشرة نعومتها وتوازنها، بينما يساعد ديرما إكسبيرت أوميغا 6 و3 على تهدئة البشرة الحساسة وتقوية حاجزها الطبيعي. أما منطقة العين، الأكثر تأثراً بالإرهاق، فتحظى بعناية دقيقة من خلال ديرما إكسبيرت جمال العين الذي يساهم في تقليل الانتفاخ والهالات وتحسين الدورة الدموية الدقيقة.

لبيئة مشمسة مثل السعودية، طوّرت أونوبيول حلولاً تعزز الحماية من الداخل بتركيبات مثل خبير تهيئة البشرة للشمس – مضاد للشيخوخة، والواقي الشمسي للبشرة الحساسة، والواقي الشمسي للبشرة العادية. هذه التركيبات لا تستبدل واقي الشمس التقليدي، لكنها تعزز قدرة البشرة على مواجهة الأشعة فوق البنفسجية وتقليل التصبغات والخطوط الناتجة عن التعرض المستمر للشمس، مما يجعل الروتين اليومي أكثر قوة وأطول تأثيراً.

تؤكد أونوبيول أن دخولها السوق السعودي يعكس ثقتها في وعي المستهلكات السعوديات ورغبتهن في حلول مثبتة علمياً ونتائج ملموسة. وستكون منتجات العلامة متوفرة قريباً في الصيدليات المعتمدة.

من خلال مجموعتها المتكاملة للعناية بالشعر والبشرة والعيون، تسعى أونوبيول إلى تقديم رؤية جديدة للجمال في المملكة رؤية تحتفي بالمرأة وترافقها في رحلتها اليومية، ليصبح جمالها أقوى، أعمق، وأكثر إشراقاً مع مرور الأيام.