تأسيس «وايزمِن الشرق الأوسط» في أبوظبي لتعزيز التحول في الطاقة بالمنطقة

شهدت أبوظبي الإعلان عن تأسيس شركة «وايزمِن الشرق الأوسط»، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع بين مجموعة بلاتينيوم، وشركة وايزمان هونغ كونغ للطاقة الجديدة، وشركة أبوردز سوليوشنز تكنولوجي. ويأتي إطلاق هذا الكيان الجديد ليشكل خطوة بارزة نحو تعزيز التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة، من خلال حلول متطورة تجمع بين الطاقة المستدامة والتقنيات الذكية، وتلبي الاحتياجات المتصاعدة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقع الاتفاقية د. هناي عتاترة، المدير العام لمجموعة بلاتينيوم، وعبدالله لي شن، الرئيس التنفيذي لشركة أبوردز سوليوشنز تكنولوجي، ولي فنغ، رئيسة مجلس إدارة شركة وايزمان هونغ كونغ للطاقة الجديدة، بحضور د. علي ناصر يبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاتينيوم.

تأتي هذه الشراكة بعد أشهر من التخطيط والعمل المشترك، حيث ستتخذ وايزمِن الشرق الأوسط من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مستفيدة من موقع الإمارات ومكانتها في مجال الطاقة المتجددة واستراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050.

وستركز الشركة الجديدة على تطوير مجموعة من الحلول المتكاملة تشمل: أنظمة تخزين الطاقة على مستوى المرافق، تحديث الشبكات الكهربائية التقليدية إلى شبكات ذكية، تطوير بنية تحتية حديثة لشحن المركبات الكهربائية، أنظمة متقدمة لإدارة الطاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تصميم وتصنيع معدات داخل الدولة لتلبية احتياجات المنطقة.

وقال د. علي الظاهري إن إطلاق هذه الشركة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير بنية تحتية حديثة للطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجه الإمارات نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

أما عبدالله لي شن، فأوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة أبوردز ستسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل التكاليف، من خلال إدارة متقدمة للبيانات والتشغيل.

وستباشر وايزمِن الشرق الأوسط أعمالها مباشرة، وستركز المرحلة الأولى على نشر شواحن فائقة السرعة لإعادة شحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ مشاريع تجريبية للشبكات الذكية في عدد من المدن الخليجية، وتطوير شبكة شحن متكاملة تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنيات الروبوتات.

كما تعمل الشركة على توفير فرص عمل تخصصية في مجالات الهندسة والتقنيات الذكية، إضافة إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير لإنتاج حلول مبتكرة تتناسب مع طبيعة المنطقة.