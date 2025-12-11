كاسا غراند تطلق «هيرمينا» في جزر دبي باستثمارات 420 مليون درهم

أعلنت شركة «كاسا غراند»، أحد أبرز شركات التطوير العقاري في الهند، عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر «كاسا غراند هيرمينا» في «جزر دبي»، التي تشهد حراكاً تطويرياً متسارعاً، يعزز موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية الجديدة في الإمارة.

ويأتي المشروع، الذي تصل قيمته إلى 420 مليون درهم، إيذاناً بانطلاق أعمال الشركة في أسواق الشرق الأوسط.

وقال أرون إم إن المؤسس والعضو المنتدب لشركة «كاسا غراند»: «رسّخت كاسا غراند على مدار 22 عاماً، مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري التي تقوم فلسفتها على الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب الالتزام الثابت بتحقيق رضا العملاء. ويُشكّل دخولنا إلى سوق الإمارات محطة استراتيجية مهمة في مسيرتنا، إذ يجسّد مشروع «كاسا غراند هيرمينا» جوهر رؤيتنا، والتي تتمثل في توفير بيئة تنعم بالسكينة قرب البحر، دون أن تفقد حيويتها واتصالها بنبض المدينة، في تجربة سكنية تُثري الحياة، وتمنحها مزيداً من البهجة والحيوية».

وأضاف: «نؤمن بأن التصميم المدروس وبناء المجتمعات المتكاملة، هو ما يصنع الفارق الحقيقي، وقد تجلّت خبراتنا في هذا المجال في كل تفصيل من تفاصيل المشروع. هدفنا أن نكون دائماً المطوّر الذي يثق به الناس عند اتخاذ أحد أهم قرارات حياتهم، وهو امتلاك منزل يعكس تطلعاتهم ويمنحهم الطمأنينة».

ويضم مشروع «كاسا غراند هيرمينا» 131 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، حتى أربع غرف نوم، صُممت جميعها لتعزيز الخصوصية، وتوفير نمط معيشي، وفق أرقى معايير الجودة والفخامة. وقد تم توزيع الوحدات في كل طابق بصورة مدروسة، لضمان مستويات أعلى من الخصوصية، من خلال توفير ممرات هادئة، تمنح طابعاً حصرياً، يعكس فخامة المشروع. وتبدأ أسعار الشقق من 1.92 مليون درهم، مع خطط سداد مرنة 60/40، على أن يُنجز المشروع في الربع الثاني من عام 2028، بما يقدّم أسلوب حياة عصرياً ومدروساً في قلب المدينة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن جزر دبي، وهي المنطقة الساحلية المميزة التي تحظى بدعم حكومي نوعي، في إطار تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040. وتضم المنطقة 21 كيلومتراً من الشواطئ الحاصلة على اعتماد «العلم الأزرق»، إلى جانب مشاريع تطويرية ضخمة، تشمل جسراً من ثمانية مسارات، من المقرر أن يربط المنطقة بوسط دبي بحلول عام 2026، فضلاً عن خط مترو مخطط له مستقبلاً.

من جانبه، قال السيد لطف الله مدير «كاسا غراند» – دبي: «تُعد جزر دبي من أكثر مناطق النمو الواعدة في الإمارة، ومن هنا، كان اختيارنا لهذا الموقع، لإطلاق أول مشاريعنا في دولة الإمارات، بما يعكس طموحاتنا وقيمنا المؤسسية. أردنا من خلال «كاسا غراند هيرمينا»، أن نقدم مجتمعاً يجسّد التوازن بين الهدوء الذي ينشده الناس في حياتهم اليومية، والقرب من قلب دبي النابض».

وأضاف: «يمثّل مشروع «كاسا غراند هيرمينا»، تجسيداً لالتزامنا الراسخ بدعم السوق المحلي، وهو الخطوة الأولى ضمن خططنا التوسعية الطموحة التي نسعى من خلالها إلى الإسهام في رسم ملامح مستقبل التطوير السكني في دبي، الإمارة التي تسابق الزمن في نموها وتطورها».