«سانزين» تطلق أعمالها رسميًا في الإمارات وتكشف عن مشروعين في دبي والشارقة

أعلنت سانزين، العلامة الإماراتية الجديدة المتخصصة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية، عن انطلاقها الرسمي اليوم خلال فعالية تمتد لثلاثة أيام، من 11 إلى 13 ديسمبر، في «مركز سانزين» في فيستيفال سيتي، دبي. واستقبل الحدث نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، وشركاء القطاع، والمستثمرين، ووكلاء المبيعات، الذين حضروا للتعرّف على رؤية سانزين.

ويأتي هذا الحدث للإعلان الأول عن إطلاق علامة سانزين، إلى جانب الكشف عن أول مشروعين لها «زن لاجونز» في دبي و«سكون من سانزين» في الشارقة. وخلال فترة ما قبل الإطلاق، دعت الشركة الوسطاء العقاريين والمستثمرين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام (EOIs) والاستفادة من ميزة تصل إلى 10% على مجموعة من الوحدات المختارة قبل طرحها رسميًا في السوق.

وتطرح سانزين نفسها كعلامة تطويرية ترتكز على فلسفة تجعل الإنسان محور عملية التطوير، من خلال منهج يقوم على الشفافية والجودة وإيجاد قيمة مستدامة في كل خطوة، بما يعكس رؤية متقدمة لأسلوب العيش العصري. إذ تعمل بصفتها الشركة الأم لكل من زينوفا للتطوير العقاري في دبي، المطور لمشروع «زن لاجونز»، والسند للاستثمار والتطوير في الشارقة، المطور لمشروع «سكون من سانزين». ويجسّد هذا الهيكل تناغم رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتكز على التصميم المدروس، والانسجام مع الطبيعة، والفخامة الهادئة.

وقال عبدالعزيز السند، رئيس مجلس إدارة سانزين خلال الافتتاح: انبثقت سانزين من قناعة راسخة بأن جوهر التطوير العقاري يبدأ من الإنسان أولًا. ومع وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، برزت الحاجة إلى مجتمعات سكنية تحقق توازنًا مدروسًا بين التطور العمراني وراحة الأفراد. ونحن نؤمن بأن المستقبل سيكون لمن يقدّم قيمة حقيقية ومستدامة، ويبتكر بيئة معيشية تعكس الهدوء وتخدم الإنسان في تفاصيل حياته اليومية.

ويقع مشروع «زن لاجونز» في منطقة الميدان، إحدى أسرع المناطق نموًا في دبي، والتي تتميز بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وقربها من أبرز معالم المدينة مثل وسط دبي (داونتاون)، الخليج التجاري، ومطار دبي الدولي. مما يجعل منطقة الميدان وجهة جذابة للسكان والمستثمرين نظرًا لارتفاع الطلب والنشاط العقاري المتزايد فيها.

ويضم المشروع شققًا سكنية من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات مخصّصة للمكاتب التجارية. تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 1.5 مليون درهم بمساحات من 630 قدمًا مربعًا، بينما أسعار الوحدات التجارية تبدأ من 2.8 مليون درهم بمساحات من 697 قدمًا مربعًا.

ويمثل مشروع «سكون من سانزين» مجتمع فلل واسعًا في الشارقة، تم تصميمه ليقدّم أسلوب حياة يجمع بين الراحة اليومية، والمساحات الواسعة، والقيمة الاستثمارية العالية. ويُعد المشروع خيارًا مثاليًا للعائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئة متوازنة بعيدًا عن تكاليف المعيشة المرتفعة، مع الحفاظ على جودة الحياة والعوائد الإيجارية المرتفعة.

وقال عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لسانزين: تهدف سانزين إلى إعادة تعريف مفهوم السكن العصري من خلال دمج مبادئ الهدوء والراحة في التطوير العمراني. نحن نطمح إلى بناء مجتمعات مدروسة بعناية، تتمتع بالفخامة، وتمنح الأفراد بيئة متكاملة ليعيشوا بشكل أهدأ وأجمل. وأكد صالح امتنانه لشركاء سانزين ومستشاريها وسكانها المستقبليين، مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يشكّل بداية رحلة طويلة نحو تطوير مجتمعات تعيش بشكل مختلف وأكثر اتزانًا.