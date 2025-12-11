الذكري الخمسين للعلاقات بين فنلندا والإمارات

تحتفل الإمارات وفنلندا في عام 2025 بالذكرى الخمسين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي بدأت عام 1975، وشهد هذا العام زيارات رفيعة المستوى ومباحثات لتعزيز التعاون في التجارة والتعليم والتكنولوجيا والاستدامة، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لفنلندا في الخليج، وتتجاوز العلاقات الجوانب الاقتصادية لتشمل تبادل ثقافي وسياحي كبير بين البلدين، وفقاً لما أعلنت عنه السفارات والوزارات.

وشاركت شركة «كونيKONE-» سفارة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بالتزامن مع الاحتفال بعيد استقلال فنلندا، وذلك خلال فعالية أُقيمت في دبي. وقد شكلت هذه المناسبة لحظة هامة أبرزت عمق الروابط المتنامية بين البلدين، كما سلطت الضوء على الإسهام المتزايد للابتكار الفنلندي في دعم التحول الحضاري للإمارات والذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وأُقيم الحفل في مكتبة محمد بن راشد، التي تُعد رمزاً معمارياً يجسد التزام دولة الإمارات بالمعرفة والتصميم والتعاون الثقافي. وعكست الفعالية القيم المشتركة التي تربط فنلندا والإمارات المتمثلة في الابتكار، والاستدامة، والرؤية طويلة الأمد للمدن المصممة لخدمة الإنسان أولاً. تتوافق هذه المبادئ بشكل وثيق مع غاية شركة «كوني-KONE» ودورها في دعم حقبة التنمية الحضرية القادمة للإمارات.

وقالت تولا يريولا، سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تُعد شركة «كونيKONE-» مثالاً قوياً على الابتكار الفنلندي الذي يزدهر عالمياً. إن ريادتها في دولة الإمارات تعكس نقاط القوة الفنلندية في التكنولوجيا والتصميم والاستدامة، كما تعكس طموحنا المشترك لبناء مدن ذكية محورها الإنسان.» وأضافت سعادتها: «إن احتفالنا بخمسين عاماً من الصداقة بين فنلندا والإمارات، ويوم استقلالنا، جنباً إلى جنب مع شركة تجسد هذه القيم، يؤكد الفرص الكبيرة للتعاون المستمر بين فنلندا والإمارات، ونتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة من الشراكة القوية».

ومع تسارع خطط التنمية في دبي على مستوى الدولة، تمثل المراكز الناشئة مثل «دبي الجنوب» الجبهة التالية للتوسع الحضري. وبرؤية ترتكز حول التنقل المتكامل، والمجتمعات المستدامة، ونمط العيش الخاص بالجيل القادم، تبرز «دبي الجنوب» زيادة الطلب لحلول متقدمة من تدفق الأفراد. إن خبرة «كونيKONE-» العالمية في أنظمة التنقل عالية السعة والمصممة حول الإنسان تضع الشركة كشريك موثوق وقوي لدعم مثل هذه الطموحات الحضرية واسعة النطاق.

وقال هادي نمر، المدير العام لشركة «كونيKONE-» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن تواجدنا في الإمارات يرتكز على شراكات طويلة الأمد مع عملائنا. فنحن نعمل بشكل وثيق مع المطورين والاستشاريين والمشغلين لضمان أن كل حل نقدمه يدعم رؤيتهم طويلة الأمد ويلبي احتياجات المستخدمين اليومية لهذه المباني. فالتزامنا يتجاوز بكثير مجرد عملية التركيب، حيث يعكس طموحاً مشتركاً مع دولة الإمارات لبناء مدن عالمية المستوى محورها الإنسان، وتعتمد على تقنيات مستدامة وموثوقة وجاهزة للمستقبل.»

تواصل ثقافة «كونيKONE-»، القائمة على السلامة، والجودة، والاستدامة، والقيم المشتركة القوية، توجيه مساهمتها في دعم المشهد الحضري المتطور للإمارات. ومع التركيز على القيمة طويلة الأجل، والابتكار، والشراكات الموثوقة مع العملاء، تظل «كونيKONE-» ملتزمة بدعم مسيرة الدولة نحو مدن ذكية محورها الإنسان، وتتمتع بمكانة رائدة عالميًاً.