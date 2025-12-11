بحث التعاون بين «الشارقة لإدارة الأصول» وقنصلية هولندا في دبي









استقبلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي، بهدف تعزيز قنوات التواصل واستكشاف فرص التعاون في تطوير عقارات محايدة مناخياً في البيئات الصحراوية، كما شكلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات والممارسات في رفع كفاءة استخدام الطاقة وبناء منشآت تدعم أهداف الاستدامة طويلة المدى، بالإضافة إلى مساهمة الخبرات والتقنيات الهولندية في بناء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبناء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية.

واستقبل الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب عدد من القيادات، وفد القنصلية الهولندية الذي ضم كنزة طرقات نائب القنصل العام، وممثلين عن برنامج «العقارات المحايدة مناخياً»، الذي يضم 12 شركة هولندية متخصصة في تطوير المباني المستدامة والتمويل الأخضر.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي: «تشكل الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة العقارية، ويسعدنا استضافة وفد متخصص يمثل إحدى الدول الرائدة عالمياً في التقنيات الخضراء، وإن تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين يفتح آفاقاً واسعة لتطوير مشاريع عقارية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة ودولة الإمارات نحو مستقبل منخفض الكربون، مؤكداً حرص الشارقة لإدارة الأصول على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير العقاري المستدام، والسعي إلى بناء بيئة عمرانية متقدمة تراعي كفاءة الطاقة وتحافظ على الموارد».

وناقش الجانبان سبل العمل المشترك في مجالات التطوير العقاري المستدام، والاستفادة من التجارب الدولية في تصميم المباني عالية الكفاءة، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.