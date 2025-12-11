المسعود للسيارات تفوز بجائزة «نيسان العالمية 2025» للمرة الثالثة

أعلنت «المسعود للسيارات»، عن فوزها بجائزة نيسان العالمية المرموقة لعام 2025. ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي الذي قدّمته الشركة، ومساهمتها البارزة في دعم نمو علامة نيسان وتعزيز تميزها خلال السنة المالية 2024 (من أبريل 2024 حتى مارس 2025).

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل خاص أقيم في المقر العالمي لشركة نيسان في يوكوهاما، كتعبير عن الاعتراف الرسمي بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها الشركة. وقام إيفان إسبينوزا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور، بتسليم الجائزة إلى عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، بحضور كبار المسؤولين والمدراء من الشركتين، من بينهم حميد المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود – ممثلاَ عن سعادة مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود؛ وغيوم كارتييه، الرئيس التنفيذي العالمي للأداء لشركة نيسان موتور؛ وتييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS.

وفي أبوظبي، قام تييري صبّاغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS، بتسليم الجائزة إلى مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود، وذلك بحضور طارق المسعود، المدير التنفيذي في مجموعة المسعود؛ وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات؛ إلى جانب عدد من كبار المدراء من شركتي نيسان والمسعود للسيارات.

تُمنح جائزة نيسان العالمية سنوياً للوكلاء الذين يحققون أعلى مستويات الأداء على الصعيد العالمي، وتمنح شركات المبيعات الوطنية (NSCs)للمؤسسات التي حققت إنجازات استثنائية، وذلك ضمن مجموعتين مصنّفتين وفقاً لحجم السوق. ويتم اختيار الفائزين بناءً على أدائهم ومساهماتهم المتميزة في عدد من مجالات الأعمال الأساسية، بما في ذلك المبيعات وخدمات ما بعد البيع والتسويق وجودة تجربة العملاء وتطوير شبكة الوكلاء. وقد أثبتت المسعود للسيارات ريادتها على مستوى القطاع، متجاوزة كافة الأهداف عبر هذه المجالات الحيوية من الأعمال، معززة سمعتها في الارتقاء بمستويات رضا العملاء وتحقيق نمو ملموس ونوعي في السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها المسعود للسيارات على هذه الجائزة المرموقة، بعد ما نالتها سابقاً عن السنة المالية 2013 (أبريل 2013- مارس 2014) والسنة المالية 2018 ( أبريل 2018- مارس 2019). ما يؤكد قدرتها في الحفاظ على أداء استثنائي ملحوظ ومستمر عبر كافة مجالات الأعمال.

حققت المسعود للسيارات نجاحاً استثنائياً خلال السنة المالية 2024 (أبريل 2024- مارس 2025)، مدفوعاً برؤية استراتيجية تتمحور حول العملاء وتعيد تعريف تجربة الخدمات المخصصة للعملاء. وأطلقت الشركة سلسلة من المبادرات الرقمية الرائدة، شملت نظاماً متكاملاً لحجز الخدمات عبر الإنترنت، ومنصات تفاعلية للتواصل مع العملاء، وتجارب رقمية للبيع بالتجزئة ترتقي بمعايير التفاعل وتواكب تطلعات السوق. وأسهمت هذه التحسينات، إلى جانب الاستثمار المتواصل في برامج التدريب المتقدمة والدعم الفاعل لخدمات ما بعد البيع، في تحقيق مستويات غير مسبوقة من رضا العملاء، ما يعكس التزام الشركة بالتميّز التشغيلي والابتكار المتمحور حول تلبية احتياجات العملاء.

وتعليقاً على الخبر، قال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجموعة شركات المسعود: «يحتل العملاء محور اهتمامنا في المسعود، وذلك عبر التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات والتجارب التي تلبي تطلعاتهم على النحو الأمثل. ونواصل في المسعود للسيارات، استشراف مستقبل القطاع وإعادة تعريف معايير التميز، عبر توفير تجارب استثنائية للعملاء وضمان الابتكار المستدام. ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع نيسان وجميع شركائنا ومواصلة الارتقاء بمشهد السيارات الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ومن جهته، قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يجسد الفوز المتجدد بجائزة نيسان العالمية هذا العام تفاني فريق المسعود للسيارات والتزامهم المستمر بالتميّز والابتكار، والتأكيد على المستوى العالي من الأداء والاحترافية. ويعد هذا النجاح نتيجة مسار طويل من العمل الاستراتيجي المدروس، والرؤية المستقبلية الواضحة، والمرونة في مواجهة التحديات، مع الالتزام بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا. وقد نجحنا بفضل استثماراتنا في مجالات التحول الرقمي والتدريب المتقدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية في تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا عبر مختلف جوانب الأعمال، وتجاوزها على نحو مستمر.

وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS: تواصل منطقة الشرق الأوسط تميّزها كإحدى أهم المناطق بالنسبة لشركة نيسان على مستوى العالم، حيث أصبحت معاييرها اليوم نموذجاً يُحتذى به عالمياً. ويجسد هذا التكريم لشركة المسعود للسيارات ليس فقط قوة وتميّز أحد شركائنا في الإمارات، بل أيضاً المستويات الرفيعة التي نتمسك بها، والالتزام المشترك بتقديم تجارب استثنائية للعملاء. ويؤكد هذا الإنجاز أن التعاون والابتكار وتركيزنا الدائم على العميل عبر شبكة وكلاء نيسان في المنطقة قادر على تلبية وتجاوز معايير الشركة العالمية. نتقدّم بأحرّ التهاني لفريق شركة المسعود للسيارات على هذا الإنجاز، وعلى مساهمتهم الريادية في ترسيخ حضور علامة نيسان عبر المنطقة.