للمرة الثانية على التوالي.. الإمارات تتصدر عربياً وتفوز بأولمبياد الروبوتات في الأردن

نجحت دولة الإمارات في الفوز بالمركز الأول عربياً في مسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات 2025، التي أقيمت في الأردن، بعد أداء رفيع المستوى قدمه فريق مدارس البحث العلمي للعام الثاني على التوالي.

وتمكن فريق مدارس البحث العلمي، الممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة، من اقتناص الصدارة في البطولة التي شهدت مشاركة 104 فرق من 12 دولة هم: الإمارات، والأردن، ومصر، والسعودية، وتونس، والجزائر، وقطر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، ولبنان، والبحرين.

واستطاع فريق مدارس البحث العلمي تحقيق أكبر عدد من النقاط في فئتي الناشئين والكبار، والتفوق على الفرق المنافسة عن جدارة واستحقاق، واجتياز الدولة المضيفة الأردن في المباريات النهائية، والتربع على القمة، وسط احتفاء من لجان التحكيم.

وفريق مدارس البحث العلمي مكون من مهرة ناصر آل علي، وشيخة حمدان بن كدفور المهيري، وعمر محمد قاسم، ونضال هاني عبدالله، وأسامة عمرو الزبدة، وعائشة فؤاد الهاشمي، وشيخة فيصل التميمي، ومحمد حمدان خان، ومحمد عدنان كريمة، وأزلان خان، ويوسف ماكين، وعمر مؤيد وقيادة المدرب عبدالله حرب.

ومسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات، هي بطولة سنوية تجمع بين الطلاب الموهوبين في مباريات كرة قدم روبوتات مشوقة وتعرض مشاريع مبتكرة من مختلف الدول العربية، احتفاءً بالتقاطع الديناميكي بين التقنية والإبداع.

وبهذا الإنجاز العربي غير المسبوق، تستكمل مدارس البحث العلمي مسيرتها المضيئة في المحافل العربية والمحلية، حيث فازت بالعديد من المسابقات الكبرى، من أبرزها: المركز الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة مبرمج الإمارات 2025 في نوفمبر الماضي والمركز الثاني في مسابقة Makex للروبوتكس في الصين.

كما فازت مدارس البحث العلمي بالمركز الأول في مسابقة الابتكار الرقمي مبرمج 50 بالإمارات، والمركز الأول في المسابقة العالمية MakeX«Starter» في أبوظبي، والمركز الأول عربياً في مسابقة أولمبياد كرة قدم الروبوتات بالأردن خلال مايو الماضي.

وتعد مدارس البحث العلمي، باعتبارها واحدة من أكبر وأعرق مدارس دبي، حاضنة للتميز، حيث تدعم طلابها في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، ومنها مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، عبر توفير كل ما يلزم من إمكانات وأدوات وسبل التفوّق، بما يعزّز قدرتهم على المنافسة المستمرة والصعود إلى المراكز الأولى محلياً وعالمياً.