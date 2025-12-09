«الراسخون» تستعرض 4 مشاريع استراتيجية في الشارقة

يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً مدعوماً بتوسع عمراني مدروس، وشـبكة طرق استراتـيجية تربط بـين أهـم مـناطـق الـدولـة، مثل طريق الإمارات العابر وطريق الذيد وطريق خورفكان، إضافة إلى قرب العديد من المشاريع من المسارات المسـتقبلية لقطار الاتحاد. وتمتاز الإمارة بتوازن فريد بين التطوير الحضري، والمساحات الخضراء، والبنية الخدمية، ما جعلها وجهة مثالية للسكان والمستثمرين على حد سواء.

وافتتح خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات» المعرض الخاص بالشركة، بحضور سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة. حيث يستعرض المعرض مجموعة من أبرز مشاريع الشركة، وفي مقدمتها أراضي بوابة القاسمية 1 وبوابة القاسمية 2، إلى جانب مشروعي صجعة النموذجية وخط الصجعة، ويستمر المعرض على مدار يومين في قاعة الجواهر بالشارقة.

وجاء افـتتاح المعرض بحضور عـدد من ممثلي الجهات الحكومية، والمسؤولين، ورواد القطاع العقاري، إلى جانب جمهور واسع من المستثمرين والمهتمين بالفرص العقارية في الإمارة، حيث يعكس الحدث مكانة الشارقة المتنامية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في دولة الإمارات، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي وتنوع الفرص المتاحة فيها.

استعرضت الشركة خلال المعرض 4 مـن أبرز مشاريعها النوعية، حيث جاء مشروع «بـوابـة الـقاسـمية 1» في مقدمـة المشاريع المعروضة باعتباره واحداً من أهم المشاريع الصناعية ذات الطابع اللوجستي في الشارقة، وذلك بفضل موقعه الـحيوي على طـريـق دبي – حتا بالقرب من مـنطقة المدام، إضافة إلى ما يوفره من بنية تحتية مـتكاملة وخدمات تشغيل جاهـزة. ويضم المشـروع عـدداً مـن قـطع الأراضي الصناعية والتجارية التي تتناسب مع احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتميز بأسعار تنافسية وملكية متاحة لجميع الجنسيات.

كما قـدمت الشـركة مشروع «بـواة الـقاسمية 2»، الـذي يـشكل امـتداداً طـبيعياً للمشـروع الأول، ليعكس رؤيـة تطويريـة تجمع بـين التخـطيط الـعملي والاسـتخدامات المـتنوعـة. ويـضم المشـروع مزيجاً مـن الأراضي المخصصة للاسـتخدامات الصناعـية والـتجاري والسكنية الخاصة بالعاملين، ضمن بيئة تشغيلية جاهزة وبنية خدمية مـتكاملة، إضافة إلى شبكة طرق منظمة تسهّل الحركة وتخدم مختلف الأنشطة.

كما سـلط المعرض الـضوء عـلى مشروع «خط الصجعة» الصناعي، الـذي يقع فـي قلب مدينة الإمارات الصناعـية بالقرب مـن طريق الإمارات العابر وطريق الذيد، ويعد من المواقع الحيويـة نظراً لقربه من المحاور اللوجسـتية وتكامل بنيته التحتية وجاهـزيته الـتشغيلية التي تلبي احـتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال. ويـقدم المشروع قطع أراض ٍ صناعـية متعددة الاسـتخدامات، مع توفير خـدمات أساسية جـاهـزة لـبدء الأعـمال فـوراً، مـا يـعزز مـن جـاذبـيته كـوجـهة لـلصناعـات المـتوسـطة والأنشـطة الـتجاريـة الـداعـمة. بـالإضـافـة إلـى اسـتعراض مشـروع «الـصجعة الـنموذجـية»، الـذي يـأتـي ضـمن رؤيـة الشـركـة لـتقديـم حـلول تـطويـريـة مـتقدمـة فـي المـناطـق الـصناعـية، وبـما يـعكس تـوجـهها نـحو طـرح مـشاريـع نـوعـية تـتماشـى مـع احتياجات السوق وتدعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وقـال سـعيد غـانـم الـسويـدي: يسـرنـا أن نـشارك فـي افـتتاح هـذا المـعرض الـذي يـعكس الـدور المـتنامـي للشـركـات فـي دعـم الحـركـة الاقـتصاديـة والـعمرانـية فـي إمـارة الـشارقـة، وتـقديـم مـشاريـع عـقاريـة نـوعـية تـتوافـق مـع رؤيـة الإمـارة فـي الـبناء المستدام وتعزيز البنية التحتية. وتأتي مبادرات «الراسخون للعقارات» كجزء من منظومة التطوير العقاري التي تشهـدهـا الـشارقـة، والـتي تـقوم عـلى التخـطيط الـدقـيق، وتـوفـير بـيئة مـحفّزة للمسـتثمريـن، وتـعزيـز مـنظومـة الشـراكـة بـين القطاعين العام والخاص.

وقـال خـليفة سـلطان بـن حـارب المـهيري، المـديـر الـعام لشـركـة «الـراسـخون لـلعقارات»: «إن المـشاريـع الأربـعة الـتي نـعرضـها الـيوم، بـوابـة الـقاسـمية 1 و2، الـصجعة الـنموذجـية، وخـط الـصجعة، تـمثل امـتداداً لـطموح الشـركـة فـي تـقديـم مـشاريـع ذات قـيمة اسـتثماريـة حـقيقية، مسـتندة إلـى خـبرة طـويـلة فـي تـطويـر الأراضـي والـبنية الـجاهـزة. ونـعتز بـأن تـكون هـذه المـشاريـع في إمارة الشارقة، لما تتمتع به من بيئة تنظيمية داعمة، وبنية تحتية متقدمة، وموقع استراتيجي يجعلها من أبرز الـوجـهات فـي دولـة الإمـارات. وتأتي هـذه الخـطوة ضـمن خـطة تـوسـعية شـامـلة تـعتمدهـا «الـراسخون» لتطويـر مـشاريع جديدة تعتمد أسس التخطيط الحديث والتصاريح الفورية، بما يتيح للمستثمرين فرص تملك مرنة وذات جدوى عالية».



