أحدث طرازات «أودي إيه 6» تصل دبي

أعلنت «أودي النابودة للسيارات، عن وصول طرازات Audi A6 وAudi A6 Avant، وAudi A6 Sportback e-tron الجديدة كلياً، إلى صالات عرضها في دبي والمناطق الشمالية.

وبخيارين من منظومات الحركة، تشمل السيارة A6 السيدان المزودة بتقنية هجينة خفيفة، والسيارة A6 Sportback e-tron الكهربائية بالكامل.

تم بناء طراز Audi A6 الجديد كلياً على منصة (PPC)، ويتوفر بنسختَي السيدان والأفانت للهيكل الخارجي، مع نطاق قوة يتراوح بين 150 و270 كيلووات، حسب الفئة المختارة. جُهزت بعض الطرازات بتقنية هجينة خفيفة، لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعزيز القيادة في ظروف التوقف والانطلاق المتكرر، ودعم الدفع الكهربائي الجزئي في الاستخدام اليومي.

وعلى الطريق، تضمن السيارة A6 توازناً وثباتاً استثنائيين، بفضل نظام التعليق الهوائي المتكيف، ونظام التوجيه رباعي العجلات، ونظام quattro ultra للدفع الرباعي. ويتميز التصميم الخارجي بخطوطه المنحوتة، وتناسقه الديناميكي الذي يعزز كفاءته الهوائية، إذ تحقق السيارة A6 معامِل مقاومة هوائية يبلغ 0.23، وهو الأفضل في تاريخ سيارات Audi المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وكُشف لأول مرة عن السيارة Audi A6 e-tron، كنسخة اختبارية في متحف المستقبل بدبي عام 2022، واليوم يتحول هذا المفهوم إلى واقع فعلي، يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطور Audi الكهربائية. بُني الطراز A6 Sportback e-tron على منصة (PPE)، ويقدم أداءً متميزاً، وتصميماً متقناً، ومدى قيادة يصل إلى 756 كيلومتراً، وفق اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً (WLTP)، ما يجعله الطراز الأطول مدىً في مجموعة Audi. تتراوح قوته بين 240 و405 كيلووات عند تفعيل ميزة التحكم في الانطلاق حسب التجهيزات المختارة.

ويتميز هيكل Sportback الانسيابي، بمعامل مقاومة هوائية يبلغ 0.21، لتكون السيارة A6 Sportback e-tron، أكثر طرازات Audi كفاءة من حيث الإيروديناميكية. وتدعم المنظومة الكهربائية ذات الجهد العالي بقدرة 800 فولت، الشحن فائق السرعة حتى 270 كيلووات، ما يسمح بشحن السيارة من نسبة 10 إلى 80 في المئة خلال 21 دقيقة فقط، أو استعادة أكثر من 300 كيلومتر من المدى في غضون 10 دقائق.

وتعكس المقصورة الداخلية في الطرازات الجديدة من A6، فلسفة التصميم المتمحورة حول السائق، حيث تضم الشاشة البانورامية المنحنية، الممتدة عبر لوحة القيادة، بمقاس 14.5 بوصة للسائق، و11.9 بوصة للراكب الأمامي، لتوفر تجربة قيادة رقمية سلسة وغامرة.

وتُبرز المواد عالية الجودة والتشطيبات الدقيقة والإضاءة المحيطية الهادئة الإحساس بالفخامة والرقي، بينما تضيف عناصر مثل السقف الزجاجي البانورامي، وأدوات التحكم اللمسية، لمسات من الراحة والتفرد. وتوفر السيارة A6 Avant مساحة تخزين رحبة ومتعددة الاستخدامات، فيما تتميز السيارة A6 Sportback e-tron بتقنيات متقدمة، مثل شاشة العرض على الزجاج الأمامي، المزودة بالواقع المعزز، والمصابيح الخلفية التواصلية، وحلقات أودي المضيئة في الخلف، التي تجسد انتقال العلامة إلى حقبة السيارات الكهربائية.