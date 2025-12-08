«الخليج العربي للاستثمار» و«جرين هاربور» تؤسسان صندوقاً استثمارياً بـ 500 مليون دولار

وقعت شركة الخليج العربي للاستثمار، ومقرها أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة جرين هاربور للاستثمار (GHI) الصينية، لتأسيس صندوق استثماري برأس مال أولي قدره 500 مليون دولار.

وسيركز الصندوق على مشاريع الاكتتاب العام محلياً وعالمياً، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخليج العربي للاستثمار، وزي دي ليو، رئيسة مجلس إدارة شركة جرين هاربور للاستثمار، بحضور عدد من ممثلي الشركتين.

وقال الدكتور خليفة المحيربي بهذه المناسبة: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة جرين هاربور الصينية سيفتح آفاق التعاون المشترك في عدد من مجالات الاستثمار المهمة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما سيمكننا من مواكبة التطور المتسارع في هذه القطاعات الحيوية والمهمة».

وتابع: «من شأن الصندوق الاستثماري بحث أفضل الفرص في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسنعلن في المستقبل عن استثمارات وأعمال الصندوق في عدد من الشركات العالمية، بما يشكل إضافة لخططنا في النمو والتوسع في أعمالنا وأنشطتنا خلال الفترة المقبلة».

وأكد المحيربي أن شركة الخليج العربي للاستثمار تتجه لتنويع استثماراتها خلال الفترة المقبلة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبحث الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.

يستهدف الصندوق بشكل أساسي فرص ما قبل الطرح العام الأولي، والطرح العام الأولي، والاستثمار الخاص في الأسهم العامة في شركات التكنولوجيا عالية النمو، مع التركيز على قطاعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأجهزة والمرافق الأساسية التي تدعم عمليات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شرائح الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المحسّنة للذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الداعمة مثل الشبكات عالية السرعة.

كما يركز الصندوق أيضاً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال حلول ونشر المستخدم النهائي، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي (القادرين على تنفيذ المهام بشكل مستقل، مثل روبوتات خدمة العملاء وأدوات أتمتة سير العمل)، وأجهزة الذكاء الاصطناعي للمستهلك (مثل أجهزة المنزل الذكي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا القابلة للارتداء)، وأدوات المحتوى الخاصة بـ AIGC (مثل منصات التصميم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبرامج توليف الفيديو للوسائط القصيرة، وأدوات إنشاء التعليمات البرمجية للمطورين)، وبرامج الذكاء الاصطناعي الرأسي (مثل الذكاء الاصطناعي لتشخيص الرعاية الصحية، ومراقبة الجودة الصناعية).

ويهتم الصندوق بأنظمة الروبوتات مثل المنتجات الروبوتية النهائية، بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر للاستخدام الصناعي أو الاستهلاكي، والروبوتات التعاونية المصممة للتعاون الآمن بين الإنسان والآلة في التصنيع والتخزين، وروبوتات الخدمة (مثل الروبوتات الجراحية، وروبوتات التوصيل، وروبوتات صيانة المرافق)، وكذلك تقنيات تمكين الروبوتات عبر برامج أساسية، مثل برامج التحكم في الحركة، ومجموعات الإدراك المدعومة بالذكاء الاصطناعي.