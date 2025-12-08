إطلاق مشروع مدينة «تايجر داون تاون عجمان» باستثمار 36.7 مليار درهم

أعلنت شركة تايجر العقارية، عن إطلاق مشروعها الجديد مدينة «تايجر داون تاون عجمان» في منطقة العالية بإمارة عجمان، باستثمار يبلغ 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) ليعزز حضور الشركة في سوق الإمارة بعد نجاحاتها السابقة في الشارقة ودبي وأبوظبي.

ويمتد المشروع على مساحة 4,273,504 أمتار مربعة، ويضم مدينة سكنية متكاملة، ويضم أكثر من 25 مرفقاً وخدمة.

وأعلنت الشركة أن الطرح الأول سيبدأ مع برجي أوركيد 1 وأوركيد 2، حيث ستتوفر الوحدات بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، مع إتاحة التملك لجميع الجنسيات

وقال المهندس عامر وليد الزعبي، الرئيس التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «نواصل تعزيز حضورنا في السوق العقاري من خلال مشاريع نوعية تلبي الطلب المتزايد على التملك والاستثمار، ومع هذا المشروع الضخم، ندخل سوق عجمان بعد أن أثبتت الشركة نجاحها وتميزها في الشارقة ودبي وأبوظبي. ويأتي إطلاق «تايجر داون تاون عجمان» كإضافة مهمة بفضل موقعه الحيوي، ومرافقه الحديثة، والأسعار المناسبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، ليكون بداية واعدة تعكس رؤية الشركة في تقديم مشاريع رائدة»،

وأضاف الزعبي: «من المتوقع أن تستغرق أعمال البناء ثلاث سنوات، على أن يبدأ تسليم الوحدات في الربع الرابع من 2028».