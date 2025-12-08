«بلدكو» تقر الشريك الاستراتيجي وزيادة رأس المال إلى 1.5 مليار

أقرت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو الموافقة على دخول شريك استراتيجي في رأس مال الشركة، من خلال حصة عينية (أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 36 مليون متر مربع) قدرت بقيمة 2.131 مليار درهم.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون درهم إلى 1.5 مليار درهم، ضمن إطار عملية إعادة هيكلة رأس المال ودعم خطة النمو المستقبلية للشركة.

وقد انعقدت الجمعية العمومية يوم السبت 6 ديسمبر الجاري في المقر الرئيسي للشركة الكائن في أبوظبي، وترأس الاجتماع سعادة رشيد علي العميرة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وممثل هيئة الأوراق المالية والسلع، والمدقق الخارجي.

وقال رشيد علي العميرة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء: «نتوجه بخالص الامتنان إلى قيادتنا الرشيدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على جهودهم ورؤيتهم الحكيمة التي رسخت مكانة الدولة».

وأضاف: «على مدار أكثر من خمسة عقود، أسهمت بلدكو في دعم مسيرة التنمية بالدولة، إلا أن التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية استدعت اتخاذ قرارات استراتيجية لإعادة التوازن ووضع الشركة على مسار نمو مستدام، ويمثل دخول الشريك الاستراتيجي خطوة محورية لمرحلة جديدة من التحول تعزز مكانة الشركة، وتحمي حقوق المساهمين، وتدعم استمراريتها».

وأكدت الشركة أن الصفقة قد استوفت جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات المختصة، وتمت وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات ولوائح الحوكمة المعتمدة، كما تم تقييم الحصة العينية من قبل مقيمين معتمدين مستقلين وفقاً للمعايير المعتمدة.