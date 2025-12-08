60 % من العقارات الجاهزة للبيع في دبي مدعومة الآن بتقارير تخمين من «تروإستميت»

أعلنت منصة بيوت عن إنجاز استثنائي لتقنية «تروإستميت» في تخمين العقارات رقمياً، حيث تجاوز عدد تقارير التخمين الصادرة نصف مليون تقرير منذ إطلاق الأداة، لترسخ مكانتها كأحد أكثر المصادر موثوقية للمعلومات العقارية في دولة الإمارات.

ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول محورية في سلوك السوق، إذ يتجه الباحثون عن العقارات والوسطاء والمستثمرين نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة والفورية بدلاً من التقديرات الشخصية، في خطوة تعكس تطور مستوى الوعي العقاري وتوجه السوق نحو الشفافية والمعرفة. وتعد «تروإستميت»، التي توفر تقارير تخمين مجانية وفورية بدقة تتجاوز 97%، المحرك الأساسي لهذا التحول.

وتظهر بيانات السوق ارتفاع نسبة العقارات السكنية الجاهزة المرفقة بتقارير «تروإستميت» في دبي من 6% في العام الماضي إلى أكثر من 50% حالياً، فيما تؤكد بيانات بيوت الداخلية أن أكثر من 60% من العقارات الجاهزة للبيع في دبي أصبحت مدعومة بتقارير «تروإستميت»، وهو ما يعكس تصاعد الثقة واعتماد السوق على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرار العقاري.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: «يشكل اعتماد أكثر من نصف العقارات الجاهزة في دبي على تقارير «تروإستميت» دليلاً واضحاً على التحول الجذري في الثقة التي يمنحها السوق للتخمينات السعرية المبنية على البيانات. نحن فخورون بتوفير هذه الخدمة دون أي مقابل، لأنها تمكّن كل مشتري وبائع ووسيط من الانطلاق في رحلته العقارية من منظور علمي قائم على الدقة والمعرفة، لا على التخمين».

أصبحت تقارير «تروإستميت» خلال فترة وجيزة أداة أساسية للمستخدمين في دبي، حيث تكشف بيانات الاستخدام عن الطلب المتزايد في أبرز المناطق العقارية نشاطاً في الإمارة. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 75% من التقارير الصادرة تخص الشقق والشقق الفندقية، بينما تُمثل الفلل 25%، ما يعكس الطابع الغالب لسوق العقارات المحلية.

ويعتمد المستخدمون على «تروإستميت» بشكل متزايد لتقييم أسعار قراراتهم، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل قرية جميرا الدائرية ودبي مارينا ووسط مدينة دبي، حيث توفر الأداة تحليلات معمقة لاتجاهات الأسعار والعوائد وتسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين المشترين والبائعين والمستثمرين.

وقال رون جوزيف، أحد المقيمين في دبي والمستخدمين الدائمين للأداة: «أصبحت «تروإستميت» جزءاً أساسياً من تجربتي في متابعة السوق. فهي توفر تخميناً سريعاً ودقيقاً وسهل الفهم، الأمر الذي يساعدني على إجراء مقارنة بين المناطق ورصد اتجاهات الأسعار لاتخاذ قراراتي بكل ثقة. إنها تمنحني رؤية واقعية للسوق، بعيدًا عن التخمين العشوائي أو غير الدقيق».

وتستفيد «تروإستميت» من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالاعتماد على بيانات المعاملات العقارية الفعلية ومعلومات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتوليد تخمينات دقيقة للعقارات، واستعراض الصفقات المماثلة، وحساب العوائد الإيجارية خلال دقائق معدودة. وقد صممت الأداة لتكون مرجعاً موثوقاً لدعم القرارات عبر مختلف مراحل دورة حياة العقار، بدءاً من الوحدات السكنية الصغيرة وحتى الاستثمارات العقارية الكبرى.

وتؤكد بيوت أن تجاوز حاجز نصف مليون تقرير تخمين ليس سوى بداية لمسار متواصل من التطوير، حيث تعمل الشركة على تعزيز قدرات «تروإستميت» من خلال نماذج أكثر تطوراً، وبيانات أعمق، وتجربة استخدام أكثر سلاسة، بهدف ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار القائم على البيانات كممارسة قياسية في سوق العقارات الإماراتي.