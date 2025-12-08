دبي وجهة عالمية للتصاميم الداخلية الفاخرة

أعلنت ميزون إيلي صعب، ومتجر عاتي دبي، التابع لشركة الطاير إنسيجنيا والمتخصص في مجال التصاميم الداخلية الفاخرة، عن شراكة جديدة أثمرت تخصيص مساحات عرض حصرية لميزون إيلي صعب في فرعي عاتي دبي في شارع شاطئ جميرا وشارع زعبيل.

انطلقت ميزون إيلي صعب من تعاون إبداعي بين المصمم إيلي صعب والمهندس المعماري كارلو كولومبو، بموجب ترخيص من شركة كوربريت براند من مجموعة A++. تجسد المجموعة السمات الجمالية المميزة لعلامة إيلي صعب في عالم التصميم الداخلي، وتجمع بين التراث الثقافي وروح التصميم المعاصر لتقدم رؤية راقية وعالمية للحياة العصرية.

استوحي كل عمل من تناغم متقن بين الحرفية الإيطالية وتراث التصميم الأوروبي وثقافة الشرق الأوسط، ليعكس سعي العلامة الدائم نحو ابتكار تصميم راقٍ تتناغم فيه المهارة مع الإبداع بانسجام مثالي. وتتألق القطع التي صنعت بالكامل في إيطاليا، بأشكالها المنحوتة وأبعادها المتناغمة التي تتجلى في مواد فاخرة وتفاصيل دقيقة، وأسلوب متقن في ابتكار القوام واللمسة النهائية.

تكشف مساحات ميزون إيلي صعب في متجر عاتي عن عالم التصميم الداخلي المميز للعلامة، من خلال لوحات ألوان محايدة ناعمة، وتشطيبات معدنية برونزية مصقولة، ورخام فاخر، ومنسوجات مصممة خصيصاً بتفاصيل دقيقة تحمل شعار إيلي صعب. وتحاكي المعروضات أجواء المساكن الخاصة الأنيقة، حيث تتكشف في تسلسل متناغم من غرف المعيشة والطعام وغرف النوم، لتبرز نهج العلامة الراقي في تقسيم المساحات.

من أبرز القطع سرير Voyage Royale الذي يجسد فلسفة التصميم الفريدة للعلامة، وأريكة Byblos بخطوطها النحتية البارزة وحضورها القوي، وأريكة Elite التي تترجم الحرفية اليدوية بلغة عصرية، وطاولة Palace المستوحاة من الزخارف المعمارية الراقية، وطاولة Lunula التي تتميز بهندستها نصف الهلالية وأسطحها المصقولة، مانحة إياها طابعاً نحتياً رائعاً. كما تستعرض مجموعة مختارة من الإكسسوارات المصممة بعناية في أرجاء المكان هوية العلامة المميزة واهتمامها الدقيق بالتفاصيل.

وقال ماسيميليانو فيراري، الرئيس التنفيذي لشركة كوربريت براند من مجموعة A++: «تحتفظ دبي بمكانتها المرموقة سوقاً رئيسياً لميزون إيلي صعب، حيث تلتقي العمارة بالتصميم وأسلوب الحياة الراقي. ومن خلال شراكتنا مع متجر عاتي، نقدم عالم إيلي صعب للحياة الراقية لشريحة تقدر التميز والأناقة والحرفية الإيطالية، وهي قيم تشترك فيها العلامتان».

ومن جهته، أضاف دي ساراي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير إنسيجنيا، قائلاً: «في متجر عاتي، نفخر بتقديم علامات تجارية تمثل قمة الفخامة والحرفية بمعايير عالمية. ويعزز انضمام ميزون إيلي صعب إلى مجموعتنا رؤيتنا الطموحة في ابتكار مساحات تجمع أرقى دور التصميم العالمية تحت سقف واحد، مقدمة لمتعاملينا تجربة فنية راقية وفريدة من نوعها».