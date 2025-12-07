شيري تيغو 9 سي إس إتش تجتاز تجربة «السيارة مقابل الطائرة» في سكاي دايف دبي

خاضت سيارة شيري تيغو 9 سي إس إتش – أحدث سيارات شيري الهجينة وأيقونة علامتها – سباقاً مباشراً ضد طائرة من طراز توين أوتر في مهبط سكاي دايف دبي في 18 نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من انطلاقة الطائرة القوية بفضل قوة الدفع الفورية، أظهرت تيغو 9 سي إس إتش تسارعاً مستمراً ومهيمناً على مدى كيلومتر كامل، لتتجاوز خط النهاية قبل لحظة إقلاع الطائرة. وتمكنت السيارة من تسجيل تسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.906 ثوانٍ فقط، وبلوغ 190 كيلومتراً في الساعة خلال 17 ثانية، في إنجاز يعكس قدراتها التقنية الفائقة.

والسباق انتهى... لكن رحلة تيغو 9 سي إس إتش في المنطقة بدأت، فلم يكن التحدي مجرد سباق سرعة، بل اختباراً شاملاً لاستجابة منظومة القوة عبر مختلف المراحل. تعتمد تيغو 9 سي إس إتش على نظام شيري الهجين المتطور سي إس إتش الذي يعتمد على معمارية «محرك هجين مخصص + ثلاثة محركات كهربائية»، ويقوم على ركيزتين أساسيتين، الأولى محرك هجين عالي الكفاءة بكفاءة حرارية تصل إلى ٤٤.٥%؜ لضمان أفضل تحويل للطاقة، والثانية ناقل حركة هجين ثلاثي السرعات (ثري دي إتش تي) بكفاءة نقل تبلغ 97.6%، ما يوفر مساراً شبه خالٍ من فقد الطاقة.

وهذا التكامل يتيح توزيعاً ذكياً للقوة، انطلاقة كهربائية فورية من دون تأخير، ثم تشغيل محرك الاحتراق والمحركات الكهربائية في وضع القيادة المتوازية عند الحاجة للانطلاق السريع أو السرعات العالية، بإجمالي قوة 315 كيلوواط وعزم 580 نيوتن – متر، ما يوفر دفعاً قوياً ومتواصلاً حتى نهاية المسار.

ولا تقتصر قوة تيغو 9 سي إس إتش على التسارع، بل صممت لتتكيف مع مناخ المنطقة الصحراوي القاسي. فالبطارية الحاصلة على معيار آي بي ٦٨ خضعت لاختبار دفن لمدة 48 ساعة في رمال بدرجة حرارة ٧٠ درجة مئوية في الكويت، واجتازته دون مشكلات.

كما تستخدم المنصة تي 2 إكس من شيري بنية عالية الصلابة ونظام تعليق هيدروليكي مضبوطاً بعناية لتقديم قيادة مستقرة على الطرق الوعرة والطرق السريعة طويلة المدى.

وفي إطار معايير السلامة، اجتازت المركبة اختبارات تصادم كاملة تشمل، 100%؜ اصطدام أمامي، و50%؜ اصطدام جانبي، وانقلاب لولبي بزاوية 180 درجة، مع هيكل يحتوي على 85% من الفولاذ عالي الصلابة و10 وسائد هوائية شاملة الوسائد الجانبية الممتدة حتى 2060 مم، لتوفير حماية شاملة للركاب.

وبفضل هندسة المساحة القصوى في منصة تي 2 إكس، توفر تيغو 9 سي إس إتش مقصورة واسعة مع ترتيب 5+2 مقاعد، ومزلقة خلفية بطول 260 مم، ودخول سهل للصف الثالث.

كما تتيح ميزة الطي الكهربائي للمقاعد الوصول إلى مساحة تخزين تصل إلى 2065 لتراً، مع 38 حجرة تخزين ذكية موزعة داخل المقصورة.

وتضمن العوازل الصوتية الأربعة عشر والزجاج المزدوج تقليل الضوضاء، ليبقى الهدوء شبيهاً بمكتبة حتى عند القيادة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة.