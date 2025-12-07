«سوليتير» تكرم شركاء النجاح في معرض دبي للطيران 2025

أعربت شركة «سوليتير»، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، عن تقديرها العميق النجاح في معرض دبي للطيران وخصوصاً شرطة دبي والدور المهم، الذي تقوم به للحفاظ على السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية في مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال». وكان حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوليتير، استقبل فريق شرطة دبي في جناح الشركة، وقدم لهم درعاً تذكارية تقديراً لالتزامهم اليومي بتوفير بيئة آمنة في المطار.

وقال عثمان: «تلعب شرطة دبي دوراً مهماً للغاية في ضمان سير عملياتنا بأمان ودون انقطاع. وتشكل سرعتهم ومهنيتهم العالية ويقظتهم الدائمة ركيزة أساسية لسلامة حركة الطيران في مطار آل مكتوم الدولي. ونحن فخورون جداً بتكريم هؤلاء الأبطال الحقيقيين، الذين يعملون بلا كلل أو ملل خلف كواليس مدرج المطار».

جدير بالذكر أن «سوليتير» قامت منذ إطلاق عملياتها التجارية في أكتوبر 2024 وحصولها على شهادة مشغل جوي، خلال وقت قياسي، بتوسيع نطاق عملياتها بدعم من شركاء رئيسيين في دبي، من هيئات حكومية ذات صلة ومؤسسات رائدة في مجال الطيران.

وتدير «سوليتير» حالياً أسطولاً مكوناً من سبع طائرات شحن من طراز بوينج 737-800 CF، بسعة حمولة إجمالية تبلغ 154 طناً، كما تهدف الشركة إلى زيادة أسطولها إلى 20 طائرة بحمولة إجمالية تبلغ 440 طناً بنهاية عام 2026، وتغطية أكثر من 50 مدينة في مرحلتها التوسعية الأولى.