«هونشي» العلامة الصينية الفارهة تكشف عن «غويا» في الإمارات

كشفت «هونشي»، العلامة الصينية البارزة في عالم السيارات الفارهة، عن طرازها الجديد «هونشي غويا» ضمن خط «Golden Sunflower» للفخامة الرفيعة، وذلك خلال حفل حصري أقيم في العاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

وجاء هذا الإطلاق بالتزامن مع رعاية «هونشي» الرسمية لفئة السيارات الفاخرة في سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار 2025 – نهائي موسم بطولة «سيل جي بي»، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي.



ويأتي الكشف عن «غويا» في وقت تشهد فيه دولة الإمارات، وبالأخص أبوظبي ودبي، تدفقاً هو الأعلى عالمياً لنخبة أصحاب الثروات والمليونيرات الذين يختارون الدولة للإقامة والاستثمار والعمل، وفق تقارير الثروة العالمية الصادرة خلال عام 2025.

وهذا النمو الملحوظ في الفئات الثرية ترافق مع ارتفاع كبير في الطلب على السيارات الفاخرة فائقة الأداء، ما يجعل السوق الإماراتية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية وجاذبية لهذا القطاع عالمياً. وفي ضوء هذا التوجه، يأتي إطلاق «هونشي غويا» ليواكب تطلعات المتعاملين الذين يبحثون عن مركبات تجمع بين الحرفية الرفيعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتصميم المتفرد.

ويمثل الحدث محطة مهمة في استراتيجية «هونشي» للتوسع العالمي وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي باتت من أسرع أسواق الفخامة نمواً بفضل بنيتها التحتية المتطورة وارتفاع الطلب على المنتجات فائقة الجودة.

وخلال كلمته في الحفل، قال جايلز تايلور، كبير المصممين ونائب رئيس التصميم العالمي في شركة China FAW: «تمثل هونشي GUOYA فصلاً جديداً في مسيرة الفخامة الشرقية، ويكتسب إطلاقها في أبوظبي أهمية خاصة، إذ أصبحت المدينة مركزاً عالمياً يحتضن الفن والتصميم والحرفية الراقية، ويجذب جمهوراً من المتعاملين الذين يقدرون الإبداع الذي يتجاوز حدود الصيحات العصرية».

وأكد تايلور أن السوق الإماراتية اليوم تعد من الأكثر نضجاً في عالم السيارات الفاخرة بفضل النمو المتواصل في عدد أصحاب الثروات، ما يجعلها وجهة مثالية لعلامة ذات إرث عريق وهوية تصميمية متفردة مثل «هونشي».



وتأتي مشاركة «هونشي» في سباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار 2025 ضمن التزام العلامة بتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، وتعزيز نهجها القائم على الابتكار والفخامة والثقة الثقافية. وتشكل منطقة الشرق الأوسط ركيزة رئيسية في خطط «هونشي» للتواصل مع مستخدمين يبحثون عن تجارب فاخرة تجمع بين التراث والحداثة.