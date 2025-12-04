محمد مظهر حمادة أفضل شخصية تأمينية في المنطقة 2025

منح محمد مظهر حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، لقب أفضل شخصية تأمينية في الشرق الأوسط للعام 2025، وذلك خلال النسخة الثانية عشرة من جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط 2025.

وبحسب «تأمين الشرق الأوسط»، تمكن محمد مظهر حمادة من تطوير قطاع التأمين الإقليمي على مدى 5 عقود، وأسهم في نمو شركة العين الأهلية للتأمين.

كما عمل حمادة على تحديث النظام وتطوير القدرات التكنولوجية في قطاع التأمين، مستفيداً من الخبرات الدولية مثل البطاقة الخضراء الأوروبية لتطوير معايير البطاقة البرتقالية.

وتولى منصب مقرر لجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة التابعة للاتحاد العام العربي للتأمين، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير البطاقة البرتقالية، والترويج لها في الدول العربية.

وتولى حمادة مجموعة من الأدوار القيادية، حيث تولى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين النفط والطاقة في الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ورئيس الرابطة العربية لقوانين التأمين بالاتحاد العام العربي للتأمين، ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (أورس)، ونائب رئيس معهد التأمين العربي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الخليج للتأمين.

ويرأس محمد مظهر حمادة اللجنة الفرعية الفنية لتأمين السيارات، ونائب رئيس اللجنة الفنية العليا لاتحاد الإمارات للتأمين، حيث يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على توازنات السوق ومعالجة القضايا الفنية.

ومنذ توليه منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين في العام 1994، قاد محمد مظهر حمادة الشركة نحو نمو متواصل، وحقق مرونة تشغيلية وربحية ثابتة، محافظاً على حضور الشركة القوي في سوق الإمارات.

ومع احتفال شركة العين الأهلية للتأمين باليوبيل الذهبي، يعتبر حمادة ركيزة أساسية في تطوير أعمال الشركة، حيث يعمل بكل اجتهاد لتعزيز القدرات الفنية والإدارية، حيث تمتد مسيرته لأكثر من 5 عقود في قطاع التأمين، وقد عزز التزامه الراسخ بالتعاون في قطاع التأمين وتطويره وتنظيمه.