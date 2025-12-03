150 قائداً تنفيذياً يشاركون في منتدى بيرل لتعزيز الحوكمة المؤسسية

استضافت مبادرة بيرل، أكثر من 150 قائداً تنفيذياً، بينهم أكثر من 30 رئيساً تنفيذياً من منطقة الخليج، وذلك خلال منتداها الرائد «منتدى الحوكمة المؤسسية: نحو اقتصادات خليجية مبنية على النزاهة والابتكار». وقد شكل هذا الحدث منصة تفاعلية رفيعة المستوى لنخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص من أجل بحث دور الحوكمة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة.

احتفى هذا الملتقى بمرور خمسة عشر عاماً على مساهمة مبادرة بيرل في ترسيخ قيم المساءلة والشفافية والنزاهة وتعزيز الأثر في دول الخليج، حيث تناول الحضور من خلال الجلسات المختلفة كيف أدت أُطر الحوكمة المتقدمة إلى تسريع مساعي التنويع الاقتصادي ودعم نمو المؤسسات وبناء الثقة في الأسواق الإقليمية، مع استكشاف أولويات المرحلة المقبلة من التحوّل الإقليمي في منطقة الخليج.

وقد تم رعاية منتدى هذا العام بدعم من شركاء مبادرة بيرل المؤسسيين، حيث شاركت مجموعة stc، مُمكن التحول الرقمي، كشريك استراتيجي للحدث، ومجموعة شلهوب، أحد أهم صنّاع تجارب الرفاهية على مستوى الشرق الأوسط، كراعٍ مشارك، وهو ما يجسد التزام شركائنا العميق بدفع مبادرات الحوكمة نحو آفاق جديدة.

من الجدير بالذكر أن برامج مبادرة بيرل قد حققت نجاحاً ملموساً في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية بفضل الدعم المستمر من قبل شركائها، حيث تم خلال الحدث تكريم الشركاء المؤسسيين تقديراً لجهودهم الحيوية ومساهماتهم الجوهرية في دفع معايير الحوكمة وتمكين القيادة الأخلاقية، مما يساهم بضمان استدامة رسالة مبادرة بيرل على المدى الطويل.

وأوضح بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، المسار الريادي للمبادرة منذ تأسيسها قائلاً: «لعبت مبادرة بيرل منذ تأسيسها في عام 2010 دوراً ريادياً في بدء وتعزيز الحوار حول حوكمة الشركات في منطقة الخليج، وإلهام ثقافة القيادة الأخلاقية التي ترتكز على الثقة وتحقق القيمة المستدامة. وقد مثّل هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي استضفناه بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المبادرة فرصة هامة للتأمل في الإنجازات، وتذكيراً بأن الحوكمة المؤسسية القوية هي محرّك التنافسية والابتكار. ومن خلال تجديد التزامنا بالشفافية والمساءلة، يمكن للاقتصادات الإقليمية اغتنام الفرص غير المسبوقة التي تلوح في الأفق، من التحوّل التكنولوجي إلى انتقال الثروات بين الأجيال، لضمان استمرار ازدهارنا المشترك لأجيال قادمة».

وفي خطوة بارزة ضمن فعاليات المنتدى، قدّم معالي الدكتور غسان أحمد السليمان، رئيس مجلس الإدارة، المركز الوطني للمنشآت العائلية، رؤيته حول كيفية تمكين المنشآت من خلال أُطر الحوكمة القوية لتصبح أكثر مرونة وجاهزية للاستثمار. كما شارك المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي، مجموعة تداول السعودية، حيث استعرض آليات دفع النمو عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، فيما أبرز نبيل عبد العزيز المنصور، النائب التنفيذي للرئيس والمستشار القانوني العام وأمين السر، أرامكو السعودية، الحوكمة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

وقد اكتسبت الجلسة بُعداً استراتيجياً بمشاركة مجموعة من أبرز القيادات في المنطقة، وشمل ذلك حسين هاشم من سمسا إكسبريس وبسمة خاشقجي من خشيم محامون ومستشارون، والدكتور إبراهيم المعجل من شركة الخوارزمي القابضة، وعمر أبا الخيل من EY، وجاسم البوعينين من المركز الوطني للتخصيص، وموريزيو زوازوا من شركة كيرني للاستشارات العالمية، وعبدالله نديم إلياس من شركة كريم، وأنغريد هامبي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسارة بنت عصام المهيدب من مؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية، وخالد عبد الرحمن الراجحي من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وخالد الدهام من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفيصل السمنودي من شركة عبد اللطيف جميل للأعمال.

من جانبه، قال معضد العجمي، الرئيس التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية وإدارة المخاطر لدى مجموعة stc: «انطلاقاً من مكانة مجموعة stc كمُمكن للتحول الرقمي في المملكة والشرق الأوسط، يعتمد نمو المجموعة على منظومة حوكمة متينة، تمكننا من التوسع بمسؤولية وتحقيق أثر ملموس عبر مختلف الأسواق. تسعى مجموعة stc لتعزيز الريادة في مجال الحوكمة ودعم تطوير ممارساتها من خلال المشاركة ورعاية العديد من المؤتمرات و المبادرات، من ضمنها مبادرة بيرل، والتي تهدف من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز التعاون عبر التقاء قادة ومختصين في مجال الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى منطقة الخليج، بغرض ترسيخ مبادئ وأهداف الحوكمة ودورها في دفع النمو المستدام على مستوى المنطقة».

وقد استقطب المنتدى شركات رائدة وقادة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب حضور لافت من المنشآت العائلية، بهدف تبادل الرؤى واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الحوكمة.

وقال باتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة شلهوب: «يُعبر تعاوننا المتواصل مع مبادرة بيرل عن قناعة راسخة بأن الحوكمة المتكاملة والقيادة الأخلاقية تمثلان مُرتكزاً أساسياً لسلامة أداء المؤسسات وفاعليتها. وفي مجموعة شلهوب، تُعد الاستدامة نهجًا أصيلاً متجذراً في منظومتنا الفكرية والعملياتية وفي مسارات نموّنا. ومن خلال إدماج الممارسات المسؤولة ضمن ركائزنا الثلاث: الأفراد، والكوكب، والشركاء، نضمن اتساق مسار تقدّمنا مع مسؤولياتنا البيئية والمجتمعية. كما يُعزز التعاون مع الشركاء والمؤسسات والجهات المعنية من أثر جهودنا المشتركة. ومن هذا السياق، نؤكد أن الشراكات والالتزام الجماعي بالاستدامة يمثلان عنصرين محوريين في بناء مؤسسات قادرة على التكيف ومجتمعات قادرة على الازدهار».

وقد اختُتمت جلسات المنتدى بالإجماع حول الدور المحوري للحوكمة الرشيدة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، مؤكدة الحاجة إلى التعاون المتواصل والقيادة المبتكرة.

وفي إشارة إلى النجاح الذي حققه المنتدى، صرّح رالف شويري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: «خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، عملت مبادرة بيرل جنباً إلى جنب مع شركائها المؤسسيين من القطاع الخاص على تطوير حلول حوكمة عملية تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً. وقد ساهم منتدى هذا العام في تعزيز هذا الزخم من خلال دعم العمل الجماعي، والتأكيد على أهمية دور الحوكمة الرشيدة في تمكين المؤسسات لتكون جاهزة لمواكبة اقتصاد خليجي قوي ومتين للجيل القادم. ومع استمرار التحول الاقتصادي في المنطقة، نؤكد التزامنا بتوسيع برامجنا وتعميق شراكاتنا لدعم تقدم الاقتصاد الخليجي نحو المرونة والابتكار».

مع التوصيات والنتائج التي أبرزها المنتدى والتي تعكس الالتزام الثابت للمنطقة بالحوكمة المتميزة، ستواصل مبادرة بيرل قيادة المبادرات التعاونية التي تمكّن المؤسسات من تعزيز الثقة وإحداث تأثير حقيقي والمساهمة في رؤية اقتصادية طويلة المدى لمنطقة الخليج.