جي إف إتش مستثمر رئيسي في الطرح الأولي لـ«ماينينغلامب تكنولوجي»

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية مؤخرًا عن مشاركتها كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لشركة ماينينغلامب تكنولوجي (Mininglamp Technology)، وهي شركة في مجال برمجيات تطبيقات ذكاء البيانات ومن أوائل شركات الذكاء الاصطناعي العامل التي تُطرح للتداول العام على مستوى العالم.

هذا وتتخذ الشركة من الصين مقرًا رئيسيًا لها وتمتلك سجلًا يمتد لـ18 عامًا من الابتكار وتطوير المنتجات والتوسع في قطاع ذكاء البيانات. وتقدّم ماينينغلامب تكنولوجي خدماتها لقاعدة متميزة من العملاء تشمل 135 شركة من قائمة فورتشن غلوبال 500 عبر حلول برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحليل كميات ضخمة من البيانات بهدف تحسين الأداء التسويقي وتبسيط العمليات وتعزيز اتخاذ القرار. وتُعد الشركة أكبر مزوّد في الصين في مجال الذكاء التسويقي والذكاء التشغيلي من حيث الإيرادات، كما تُعد من أوائل الشركات التي تبنّت تقنيات إنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والعمليات المؤتمتة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائط.

وقال هشام الريّس، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «ينسجم التزامنا كمستثمر رئيسي في ماينينغلامب تكنولوجي مع استراتيجية جي إف إتش الرامية إلى دعم الشركات الرائدة في تقاطع مجالات البرمجيات وذكاء البيانات والذكاء الاصطناعي. فالشركة تُعد لاعبًا رئيسيًا ومبادرًا أوليًا في قطاع يشهد زخمًا متناميًا بفعل السياسات الحكومية وزيادة الطلب من المؤسسات على حلول ذكاء البيانات. ونرى فرصًا واعدة للتطبيقات العملية المدعومة بقدرات النماذج الكبيرة المتقدمة، ونؤمن بأن الشركة في موقع مثالي لاقتناص الطلب المتزايد على آليات اتخاذ القرار القائمة على البيانات.»

وأضاف: «يدعم هذا الاستثمار استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع حضورنا في الأسواق الآسيوية عبر الاستثمار في الفرص ذات الثقة العالية. وتمثل ماينينغلامب تكنولوجي انسجامًا قويًا مع التوجهات الاستراتيجية لجي إف إتش، كما تشكّل خطوة تأسيسية لمشاركات رئيسية وشراكات مستقبلية إضافية في قارة آسيا.»

من جانبه، قال مينغهوي وو، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للنقنية في التقني والمؤسس في شركة ماينينغلامب تكنولوجي، قائلًا: «يسعدنا الترحيب بمجموعة جي إف إتش كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي للشركة. إن ثقة المجموعة في رؤيتنا وتقنياتنا تعكس قوة منصتنا والطلب العالمي المتنامي على حلول الأعمال الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد بينما نواصل توسيع ابتكاراتنا وتعزيز انتشارنا في الأسواق الدولية».