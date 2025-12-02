«نفط الهلال» تحتفي باليوم الوطني الـ54 وتؤكد اعتزازها بروح الوحدة الوطنية

احتفلت شركة نفط الهلال باليوم الوطني الرابع والخمسين لدولة الإمارات على كورنيش البحيرة في إمارة الشارقة، في فعالية أبرزت روح الوحدة الإماراتية والرؤية الوطنية المشتركة التي رسمت مسارات نمو الدولة وازدهارها ورفعتها بين الأمم. في لحظة تجسدت فيها معاني التضامن والإخلاص شارك أكثر من 300 موظف في الاحتفال الذي أقيم أمام مقر الشركة على بحيرة خالد في الشارقة، للاحتفاء بإنجازات الدولة وطموحاتها المتجددة. افتتح مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، حميد جعفر، الفعالية برفع علم دولة الإمارات، بمشاركة نجليه السيد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، إلى جانب الإدارة العليا في الشركة، تجسيداً لروح الاتحاد والغاية الوطنية المشتركة التي كانت ولا تزال حجر الأساس لمسيرة الدولة والشركة منذ عام 1971.

ومن وحي الضيافة الإماراتية الأصيلة، قدمت خلال الفعالية أطباق من التراث الإماراتي العريق، وعروض ثقافية صورت جمال التراث البحري للدولة والتزامها بالحفاظ على النظم البيئية البحرية. وكجزء من الاحتفال، نظمت الشركة بازاراً خيرياً لبيع منتجات مركز تنمية المستقبل لذوي الهمم دعماً لأنشطة المركز التعليمية، وتخلّل الحفل استعراضات مميزة من التراث الثقافي الإماراتي بأجواء مرحة من الأنشطة والألعاب التراثي

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: «نقف اليوم معاً بكل فخر واعتزاز لإحياء اليوم الوطني الـ54 لإماراتنا الحبيبة، والاحتفاء بكل خطوة رسّخت مسيرة تقدمها وروح الوحدة والتضامن التي لطالما كانت عنوانها. إن عام 1971 شهد أيضاً تأسيس شركتنا في إمارة الشارقة، وعلى مدى خمسة عقود شهدنا نمواً وتوسعاً دولياً، ولا نزال نفخر بجذورنا وبوجود مقرّنا الرئيسي هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد ازدهرنا معاً وشهدنا مسيرة تطوّر الدولة تحت قيادة وطنية مستشرفة للمستقبل. إن القيم التي قامت عليها هذه الأمة هي ذاتها التي شكلت نهج شركتنا، ونعتز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر».

ويذكر أن شركة نفط الهلال تأسست عام 1971 بهدف تطوير حقل المبارك البحري بإمارة الشارقة، وأصبحت مع نموها وتطورها أقدم وأكبر شركة خاصة في قطاع النفط والغاز تتخصص في مشاريع الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، مساهمة بدور محوري في اقتصاد الشارقة ورائدة في قطاع الغاز الطبيعي في الإمارات الشمالية. وتفخر شركة نفط الهلال بكونها أول شركة في المنطقة تحقق الحياد الكربوني عبر عملياتها كافة، مع الحفاظ على أقل بصمة كربونية ممكنة في الشرق الأوسط، وتكرس جهوداً حثيثة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق القيم المشتركة في المجتمعات التي تعمل ضمنها.