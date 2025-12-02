دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار العلمي

في لحظة مفصلية لاقتصاد الرعاية الصحية في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً المؤتمر التاسع عشر للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب، في خطوة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي صاعد للابتكار الطبي عالي التأثير والاستثمار العلمي. ويعقد المؤتمر من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 مندوب دولي، ليصبح واحداً من أكبر وأهم التجمعات الطبية التي تستضيفها الدولة على الإطلاق.

يمثل الحدث انتصاراً استراتيجياً للدولة، إذ يعزز تنافسية دبي في جذب المؤتمرات العلمية رفيعة المستوى التي تحقق قيمة اقتصادية كبيرة، وتقوي الشراكات العالمية، وتدفع عجلة النمو القائم على الابتكار داخل القطاع الصحي. ويعد استضافة أول مؤتمر عالمي لجراحة الأعصاب في المنطقة مؤشراً على انتقال الإمارات من كونها وجهة طبية سريعة النمو إلى مساهم مؤثر في تشكيل مستقبل معايير الرعاية الصحية العالمية

ويؤكد قادة القطاع أن المؤتمر يتيح انتقالاً مهماً للمعرفة من المستوى العالمي إلى الإقليمي، مما يعزز مكانة الإمارات في سوق التكنولوجيا الطبية ورعاية التخصصات الدقيقة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وينخرط المندوبون في مناقشات رفيعة المستوى حول أحدث التقنيات الجراحية العصبية، ومسارات البحث الجديدة، وتقنيات الرعاية الصحية من الجيل القادم — وهي محادثات تحمل تأثيرات مباشرة على الاستثمار وتطوير المواهب والتقدم السريري في المنطقة.

ويشير الدكتور محمد العلماء، رئيس المؤتمر واستشاري جراحة الأعصاب ورئيس ومؤسس جمعية الإمارات لجراحي الأعصاب، إلى أن اختيار دبي من قبل الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب يعكس تصويتاً واضحاً بالثقة في منظومة الرعاية الصحية المتطورة في الدولة. كما يؤكد أن الحدث يجسد قدرة الإمارات على استضافة فعاليات علمية معقدة ذات أهمية عالمية، والتزامها ببناء منصة عالمية المستوى للبحث الطبي والابتكار.

وخلال أيام المؤتمر المتواصلة، يقود الخبراء الدوليون برامج تدريب متقدمة وورش عمل تطبيقية وجلسات تقنية تسهم في تعزيز مهارات الكوادر الطبية في المنطقة. كما يستكشف المشاركون أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، والأنظمة قليلة التوغل، والطب الجينومي. وتمثل هذه التقنيات قطاعات نمو رئيسية يتوقع أن تعيد تشكيل أساليب تقديم الرعاية الصحية وأولويات الاستثمار عالمياً.

ومع اجتماع آلاف المتخصصين في دبي ومشاركة مؤسسات عالمية كبرى، تستفيد الإمارات من المؤتمر ليس فقط كتجمع علمي، بل كمنصة استراتيجية لإبراز دورها المتنامي في الاقتصاد الصحي العالمي. وبينما تتواصل النقاشات، ينظر إلى هذا المؤتمر بالفعل كمحطة محورية في ترسيخ طموح الدولة طويل المدى لأن تصبح مركزاً رائداً للتميز الطبي والبحث والابتكار في نمو الرعاية الصحية.