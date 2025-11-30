هورايزون مصر تطلق "رويال سعيد تاورز" باستثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه

أعلنت شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، المدعومة برؤية إماراتية راسخة يقودها الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس "الديوان الأميري لإمارة عجمان" ، عن توقيع عقد تخصيص أرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإطلاق مشروع "رويال سعيد تاورز"، وهو مشروع تجاري فندقي يقام على مساحة تقارب 28 فدانًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس "الديوان الأميري لإمارة عجمان" ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، والمهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك بحضور قيادات الهيئة وشركة هورايزون ومجلس إدارتها.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي أن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لرؤية هورايزون مصر في الاستثمار النوعي الذي يتجاوز مفهوم البناء التقليدي نحو تأسيس مجتمعات حضارية متكاملة، موضحًا أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به المدينة من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واسعة للنمو في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات النوعية. وأضاف أن رؤية هورايزون تقوم على تطوير مشروعات تُورّث وتبقى، وتؤسس لنموذج حضاري يواكب معايير التطوير العمراني الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

ويتكون "رويال سعيد تاورز" من برجيين بارتفاع يصل إلى 150 مترًا (30+ طابقًا)، يشكّلان معًا علامة معمارية تضيف حضورًا بصريًا قويًا لأفق المنطقة. وتحوط بالبرجين مجموعة حصرية من الفيلات الملكية المستقلة التي تجمع بين التصميم العصري والخصوصية الكاملة، بينما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية الفندقية بمساحات مدروسة تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف، بالإضافة إلى وحدات "رويال" المميزة التي تتمتع بمساحات فريدة تصمم بعناية لتقديم تجربة سكنية استثنائية بطابع يحمل بصمة هورايزون الخاصة.