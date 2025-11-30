برتڤيل: تقدّم لافت في أعمال مشروع «باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22»

أعلنت «برتڤيل للتطوير العقاري» عن تسجيل تقدّم لافت في أعمال البناء الخاصة بمشروع "باب القصر قنال ڤيو رزيدنس 22" الواقع في منطقة شاطئ الراحة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة داري التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأشار التقرير الهندسي الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2025 إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 7%، وذلك خلال شهرين من إطلاق المشروع، وهو ما يتجاوز الجدول الزمني المحدد بما نسبته 6.21%، ما يعكس الأداء الميداني المتسارع والالتزام الصارم من «برتڤيل» بخطة التنفيذ المعتمدة.

ويأتي هذا التقدّم في إطار حرص «برتڤيل للتطوير العقاري» على إبقاء المستثمرين ومالكي المنازل على اطلاع مستمر بسير الأعمال في مشاريعها، وتعزيز مستوى الشفافية عبر توفير بث مباشر يتيح متابعة مراحل البناء بشكل يومي، عبر رابط البث المباشر لموقع المشروع.

ويضم المشروع 242 وحدة موزعة على ثلاثة أبراج، ما يجعله خياراً جذاباً للمقيمين والمستثمرين الراغبين في أسلوب حياة مريح في واحدة من أهم المناطق السكنية في أبوظبي.

وتواصل «برتڤيل للتطوير العقاري» تنفيذ خططها التطويرية بثبات، مؤكدة التزامها بتسليم مشاريعها وفق أعلى المعايير وفي المواعيد المحددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.