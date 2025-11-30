أشوك ليلاند الإمارات تؤسس شركة في السعودية لخطط التوسع

قامت شركة أشوك ليلاند الإمارات (AL UAE) وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أشوك ليلاند، بتأسيس شركة جديدة مملوكة بالكامل في المملكة العربية السعودية تحمل اسم شركة أشوك ليلاند السعودية (AL Saudi)، كجزء من خطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي إفصاح لسوق الأوراق المالية الوطنية (NSE) وسوق بومباي (BSE)، قالت الشركة: إنها استثمرت 500.000 ريال سعودي كرأس مال أولي.

تم تأسيس شركة AL Saudi لإنشاء مصنع لتجميع المركبات من الحافلات والشاحنات في المملكة العربية السعودية، بهدف خدمة الأسواق المحلية والتصدير.

ووفقاً للإفصاح لقد حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية اللازمة من وزارة الاستثمار ووزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

تعد أشوك ليلاند العلامة التجارية الرائدة لمجموعة هندوجا، ولديها مصنع تجميع في رأس الخيمة، بدولة الإمارات، وهو الأول من نوعه في دول الخليج. وقد بدأ المصنع في الإمارات الإنتاج في عام 2010.

يأتي التوسع في السعودية في سياق خطة أشوك ليلاند الاستراتيجية لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) إلى 13 دولة بحلول عام 2030، مقارنة بوجودها في سبع دول في المنطقة.

كعلامة تجارية، تمتلك أشوك ليلاند تاريخاً طويلاً في الإمارات والمنطقة لمدة 35 عاماً، وقد حققت على مر السنين العديد من الإنجازات المهمة.

تعد أشوك ليلاند رابع أكبر مصنع للحافلات في العالم، وهي أيضاً المصنع الوحيد للحافلات في دول الخليج. تمتلك أشوك ليلاند أكثر من 70% من حصة السوق في فئات الحافلات للموظفين والمدارس، ما يجعلها لاعباً رئيسياً في السوق.

لقد كانت الشركة المصنعة للحافلات أيضاً رائدة في تطوير نظام بيئي لصناعة السيارات من خلال التعاون مع التجار المحليين في الإمارات، وحالياً يتم الحصول على حصة كبيرة من المكونات من سوق الإمارات.