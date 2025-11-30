هونج كونج تنعي ضحايا حريق مجمع سكني أودى بحياة 128 شخصاً

وضع سيل متواصل من البشر باقات من الورود البيضاء والقرنفل والزنابق والزهور الأخرى اليوم الأحد عند نصب تذكاري مؤقت خارج المباني المتفحمة لمجمع سكني في هونج كونج اشتعلت فيه النيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً في واحدة من أكثر الحرائق فتكاً في المدينة.

وانحنى الكثيرون نحو مكان الحريق وتلوا صلوات قصيرة، أو تركوا ملاحظات مكتوبة بخط اليد بين الزهور.

وكان هناك تدفق للدعم والتعاطف، حيث زار الآلاف من سكان المدينة موقع الحريق لتقديم التعازي في القتلى والتبرع بالإمدادات لأولئك الذين فقدوا كل شيء في الحريق، الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي واستغرق حتى يوم الجمعة لإخماده بالكامل.

وكانت جميع المباني الثمانية في مجمع وانج فوك كورت في ضاحية تاي بو تخضع للترميم استخدمت خلاله سقالات من الخيزران مغطاة بشبكة من النايلون وكانت النوافذ مغطاة بألواح من البوليسترين، وتحقق السلطات حالياً فيما إذا كانت قواعد مكافحة الحرائق قد تم انتهاكها.

وأعلن مسؤولو هونج كونج في وقت متأخر من يوم السبت أنهم أمروا بالوقف الفوري للعمل في 28 مشروع بناء تولتها شركة المقاولات نفسها، «برستيج كونستركشن آند إنجينيرينج كومباني»، من أجل التدقيق في إجراءات السلامة.