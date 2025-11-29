«بلاتينيوم» تستحوذ على حصة الأغلبية في «بريبير لابز»

أعلنت مجموعة «بلاتينيوم» عن توقيع اتفاقية مع «بريبير لابز»، وهي شركة إماراتية متخصصة في تطوير حلول طبية رقمية متقدمة، للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق أول مصنع بيولوجي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم في أبوظبي.

وقال آدم فريير، الشريك المؤسس لشركة «بريبير لابز»، إن هذا المشروع سيحول طريقة تعامل الأفراد مع صحتهم، حيث سيتمكن كل شخص من امتلاك «توأم رقمي» يمثل حالته الصحية ويتطور باستمرار بناءً على الفحوصات والبيانات الجديدة، ما يساعده على اتخاذ قرارات صحية أفضل والوقاية من الأمراض قبل ظهورها.

من جهتها، أكدت مجموعة «بلاتينيوم» أن اختيار أبوظبي مركزاً لهذا المشروع يعكس البيئة الداعمة للابتكار والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجالات الصحة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن هذا المصنع سيسهم في جعل الدولة مركزاً عالمياً للطب المتقدم.

كما أعربت شركة «آرام القابضة» عن دعمها لهذه الشراكة، مؤكدة أن المشروع سيوفر منصة مفتوحة للعيادات والمراكز البحثية وشركات التطوير، مع الحفاظ الكامل على خصوصية البيانات الطبية.

ويمثل هذا المشروع بداية مرحلة جديدة في الرعاية الصحية، حيث تصبح البيانات والذكاء الاصطناعي عنصرين أساسيين في تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها. وتسعى بريبير لابز من خلال هذا المصنع إلى أن تكون منصة عالمية للطب الدقيق، يمكن للحكومات والمؤسسات الطبية والأفراد الاعتماد عليها للحصول على رعاية صحية أكثر كفاءة وتخصصاً.