موسم استثنائي من «عروض الشارقة للتسوق» ينطلق أول ديسمبر

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اكتمال كافة استعداداتها لإطلاق الموسم الجديد من «عروض الشارقة للتسوق 2025-2026»، الذي تنطلق فعالياته في الأول من ديسمبر المقبل، كاشفة عن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة التسوق في الإمارة عبر مفهوم ترويجي وترفيهي تفاعلي غير مسبوق، يشتمل على العديد من السحوبات والمكافآت الفورية والتجارب المبتكرة.

وتستمر العروض حتى 15 يناير 2026، متضمنة حزمة واسعة من الفعاليات التي تغطي كافة مدن ومناطق الإمارة، بمشاركة أكبر مراكز التسوق والعلامات التجارية، وتتوج بسحوبات كبرى وجوائز نقدية ضخمة، ليكون الجمهور على موعد مع «أجمل شتاء» من التسوق والترفيه.

وضمن استراتيجية الغرفة لتوسيع نطاق العروض لتشمل مختلف الوجهات، سيكون رواد التسوق في المنطقة الشرقية على موعد مع فعاليات متميزة في «سوق الجبيل» بمدينة كلباء، بما يضمن تحقيق زخم تجاري يغطي كافة أرجاء الإمارة، كما تشهد العروض هذا العام مشاركة نوعية في «مهرجان ضواحي» عبر منصة مشتركة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث ستقدم المنصة لجمهور المهرجان باقة من ورش العمل التفاعلية والمسابقات والجوائز، إلى جانب حضور شخصية «شمسة» الأيقونية التي ارتبطت بذاكرة عروض الشارقة للتسوق، لتضفي أجواء من البهجة والمرح للعائلات والأطفال.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الابتكار في عروض التسوق بالمزيد من الأحداث والفرص التفاعلية يأتي استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وترسيخاً لمكانة الشارقة وجهة تسوق مبتكرة، موضحاً أن الغرفة حرصت هذا العام على تقديم آلية غير تقليدية يندمج فيها المتسوق في تجربة ترفيهية تمكنه من الحصول على مكافأة فورية، بهدف إسعاد مجتمع الشارقة وزوارها وتعزيز استقطاب المتسوقين للعلامات التجارية والمراكز المشاركة.

وأضاف إن عروض الشارقة للتسوق 2025 -2026 تمثل نقلة نوعية في تحقيق قيمة مضافة لقطاع التجزئة، والربط بين تعزيز المبيعات وتوفير تجربة لا تُنسى للعملاء، كما أن الجوائز الفورية تستقطب رواد التسوق وتضمن رفع العائد المادي للمحال والمراكز التجارية المشاركة، فضلاً عن جذب العائلات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية في الإمارة.