غرفة تجارة دبي تنظم 189 اجتماع عمل بين شركات دبي وكمبوديا

اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى ماليزيا وكمبوديا بتنظيم 189 اجتماع عمل ثنائي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بين شركات من دبي ونظيراتها في كمبوديا، بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.

وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة منتدى أعمال "ممارسة الأعمال مع كمبوديا"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مملكة تايلاند غير المقيمة لدى كمبوديا، ووزارة التجارة في كمبوديا، وغرفة تجارة كمبوديا، ومجلس تنمية كمبوديا.

وشهد المنتدى معالي تيكريث كامرانج، وزير دولة في وزارة التجارة في مملكة كمبوديا، ونيك أوكنها كيث مينغ، رئيس غرفة تجارة كمبوديا ورئيس مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"- كمبوديا، بالإضافة إلى سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، في حين قدم سون سوفال، نائب الأمين العام لمجلس إدارة الاستثمار الكمبودي في مجلس تنمية كمبوديا، عرضاً تعريفياً حول فرص الاستثمار في بلاده.

وشارك في المنتدى أكثر من 357 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في كمبوديا.

وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: "نحرص على تمكين شركات دبي من بناء شراكات وثيقة في الأسواق الدولية، وفتح أبواب المزيد من فرص التوسع الخارجي بما يعزز من استدامة نمو مجتمع الأعمال في الإمارة ويرسخ دور دبي كمركز رائد للأعمال على المستوى العالمي".

وسلّطت غرفة تجارة دبي، عبر عرض تعريفي خلال فعاليات المنتدى، الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الكمبودية في قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة إلى جانب فرص الانطلاق من دبي إلى الأسواق الإقليمية الواعدة.

وقدم مجلس تنمية كمبوديا عرضاً تعريفياً حول مقومات الاقتصاد الكمبودي ومنظومة الأعمال والإستراتيجيات والخطط التنموية والشركات التجارية والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين الأجانب في كمبوديا.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتجارة بين دبي وكمبوديا، بما يشمل الألمنيوم، والحديد والصلب، والمشروبات، والأسِرّة والمفروشات، بالإضافة إلى أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية.

أما القطاعات الاستثمارية الواعدة لشركات دبي في كمبوديا فتشمل السياحة والسفر، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين، والمنسوجات، والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع البناء والبنية التحتية.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى ماليزيا، ممثلون عن شركات القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل كلاً من قطاع الإنشاءات ومواد البناء والخدمات الهندسية والتجزئة والألبسة والمنسوجات ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تجارة المواد الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع النفط والغاز.