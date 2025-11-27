«استيراد بنك» يتخارج من مشروع «ذا ريزيرف آت جلينبريدج» في الولايات المتحدة

أعلن استيراد بنك، البنك الإسلامي المتخصص في الأعمال المصرفية بالجملة الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا له، عن إتمام عملية التخارج بنجاح من استثماره في قطاع الإسكان متعدد العائلات في الولايات المتحدة، والمتمثل في مشروع «ذا ريزيرف آت جلينبريدج»، وهو مجمع سكني يضم 274 وحدة ويقع في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. وقد بلغت قيمة صفقة البيع 64.75 مليون دولار أمريكي، وأسفرت هذه العملية عن تحقيق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر، بما يجسد قدرة البنك على اقتناص القيمة من الفرص الانتقائية في الأسواق الدولية.

وكان البنك قد استحوذ على هذا الأصل في عام 2019، حيث استند نجاح الاستثمار إلى استراتيجية الإدارة النشطة التي تبناها استيراد بنك. فقد نفّذ البنك برنامجًا شاملاً لخلق القيمة، تضمن إعادة هيكلة العمليات التشغيلية، وتحسين أداء عمليات التأجير، وتنفيذ تطويرات مدروسة للعقار. وأسهمت هذه المبادرات في رفع معدلات الإشغال، وتعزيز استبقاء المستأجرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية العامة، مما انعكس إيجابًا على تحقيق عوائد نقدية متميزة طوال فترة الاحتفاظ بالأصل.

وعلى الرغم من التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع العقارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تراجع التقييمات وارتفاع تكاليف التمويل، نجح استيراد بنك في إتمام التخارج من هذا الاستثمار عند معدل رسملة بلغ 5% وبقيمة بيع بلغت 64.75 مليون دولار أمريكي. ويجسد هذا التخارج قدرة البنك على تنفيذ استراتيجيات منضبطة في إدارة الأصول وتحقيق نتائج مواتية حتى في ظل أوضاع سوقية صعبة.

ويواصل استيراد بنك ترسيخ حضوره المدروس في قطاع الإسكان متعدد العائلات في الولايات المتحدة، مستندًا إلى استراتيجية تقوم على التحسينات التشغيلية، وتوزيعات نقدية منتظمة، وتوقيت مدروس لعمليات التخارج. وتعكس النتائج المتميزة لأداء مشروع «ذا ريزيرف آت جلينبريدج» وعملية التخارج الناجحة منه هذه الركائز الأساسية، وتُعزّز مكانة البنك كمدير لاستثمارات عقارية يتسم بالانضباط والتركيز على الأداء.

وقال بشار المطوع، رئيس مجلس إدارة استيراد بنك، قائلاً: «تبرهن عملية بيع مشروع غلينبريدج على فاعلية نهجنا الاستثماري القائم على الإدارة النشطة وخلق القيمة. فمن خلال الرقابة الدقيقة والتحسينات التشغيلية الاستراتيجية، استطعنا الارتقاء بجودة وأداء الأصل، والحفاظ على عوائد مستقرة لمستثمرينا حتى في فترات تقلب الأسواق. ويعكس تحقيق عملية تخارج في ظل المناخ الحالي التزامنا الراسخ بحماية رأس المال وتعظيم القيمة لمستثمرينا.»

وقال أحمد عبدالرحمن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في استيراد بنك، بالقول: «منذ استحواذ شركة استيراد للاستثمار على البنك، كانت أولويتنا الاستراتيجية واضحة، وهي إعادة هيكلة المؤسسة، وتنفيذ عمليات تخارج مدروسة وفي التوقيت المناسب من المراكز الرئيسة لمستثمرينا، وإعادة بناء علاقات قوية وطويلة الأجل مع مختلف شركائنا وأصحاب المصلحة لدينا. وتُظهر هذه الصفقة مدى التقدم الذي أحرزناه على هذا المسار، حيث عززنا قاعدتنا الرأسمالية، وركزنا بشكل أكبر على الاستثمارات البديلة، ورسخنا أسس مؤسسة أكثر مرونة ومرتكزة على الأداء. ويُعد نجاح هذا التخارج شهادة واضحة على سلامة استراتيجيتنا وقدرتنا على تحقيق عوائد جاذبة مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر، ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز القيمة لمساهمينا وشركائنا ومستثمرينا مع توسيع قدراتنا والسعي وراء فرص عالية الجودة في السنوات المقبلة.»