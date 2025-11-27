كراون بالاس ينقل العمارة الأوروبية الكلاسيكية إلى قلب دبي الجنوب

كشفت شركة أميرة للتطوير العقاري رسمياً عن مشروع كراون بالاس، وهو مشروعها السكني المميز الثاني، خلال حفل إطلاق ضخم أقيم مؤخراً، في قاعة الجود، مدينة الحبتور، بدبي، ويمثل الحدث الإطلاق الرسمي لمشروع يجمع بين العمارة الأوروبية الملكية ورؤية دبي الحديثة للحياة العصرية.

يقع المشروع في قلب دبي الجنوب – وهي منطقة تشهد نمواً هائلاً عاماً بعد عام – ويعتبر كراون بالاس واحداً من أكثر العناوين السكنية الواعدة في المدينة المستقبلية للإمارة، ومع تقدم مطار آل مكتوم الدولي نحو مرحلته التنموية الكبرى التالية تشهد المنطقة ارتفاعاً حاداً في الطلب، وزيادة ملحوظة في قيمة المواقع المتميزة، ما يعزز مكانتها محوراً سكنياً وتجارياً رئيسياً في دبي.

أثناء الكشف عن المشروع قال محمد يوسف جفراني، مؤسس ورئيس شركة أميرة للتطوير العقاري: «كراون بالاس هو تحيتنا للفن الأوروبي الخالد، تحفة مصممة لإلهام السلام والتناغم والأناقة في كل زاوية. إن الكشف عن هذا المشروع اليوم في قصر الحبتور يمثل محطة مهمة لشركة أميرة للتطوير العقاري. دبي الجنوب تصبح المحور الاستراتيجي الجديد للمدينة، وكراون بالاس صمم ليتماشى مع حجم نموها المستقبلي».

يعيد كراون بالاس تصور العمارة الأوروبية الكلاسيكية لتناسب أسلوب الحياة المعاصر في دبي، مستوحى من روعة التصميم القصرية، يجمع المشروع بين التفاصيل المصنوعة يدوياً، والتناغم المكاني، والتخطيط العصري لإنشاء ملاذ يشعر بالهدوء والفخامة والأناقة الدائمة. يتألف المبنى من طابق أرضي + 6 طوابق + سطح، ويضم 104 وحدات سكنية راقية، مصممة بعناية، لتوفير أقصى قدر من الراحة والتوازن الجمالي.

وأشار جفراني إلى أن دبي الجنوب تمثل رؤية دبي طويلة المدى للحياة المتكاملة والمستدامة والمستعدة للمستقبل، ومع تطور المنطقة تصبح عنواناً مرغوباً لأولئك الذين يقدرون التوازن بين سهولة الوصول والابتكار والجمال المعماري. وقد تم وضع كراون بالاس، ليكمل هذا النمو، مقدماً للسكان منزلاً أنيقاً في واحد من أكثر مجتمعات دبي المستقبلية الواعدة.