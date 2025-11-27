ونتر ديستريكت 2025 يفتتح موسمه الثالث بلوحة فنية جماعية تجسد روح الاتحاد في دبي

ينطلق ونتر ديستريكت 2025 هذا العام ليعلن بداية موسم الأعياد في دبي للعام الثالث على التوالي، ابتداء من 13 ديسمبر ولغاية 28 ديسمبر. ويعود الحدث هذا الموسم بروح جديدة تهدف إلى جمع المجتمع في احتفالية إبداعية تعكس قيم الوحدة، والتواصل، والبهجة، من خلال تجربة فنية جماعية تمكن الزوار من التعبير عن الانسجام والجمال بروح مشتركة.

وفي قلب دبي ستقام لوحة جدارية مجتمعية ضخمة - تعد بمثابة مساحة تفاعلية ترحب بالزوار والعائلات والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التلوين والرسم وصناعة عمل فني واحد. كل لمسة لون ستجسد تنوع مجتمع الإمارات وحيويته، لتتداخل التعبيرات الفردية في لوحة واحدة — «كانفاس حي» يجسد معاني الترابط والشمول.

وقال توماس، مؤسس M2L Concepts: «هذا العام، ونتر ديستريكت هو أكثر من وجهة احتفالية، إنه تذكير بالقيم التي تجمعنا. أردنا خلق تجربة تبرز الإبداع بروح جماعية، وتوحد الناس عبر فعل بسيط لكنه قوي... هو أن نبتكر معاً».

ويقام الموسم الثالث من ونتر ديستريكت في فندق جميرا أبراج الإمارات، حيث يتحول المكان مجدداً إلى قرية شتوية نابضة بالأجواء الاحتفالية، تجمع بين سحر موسم الأعياد ودفء التواصل الإنساني.

ويقدم الحدث مزيجاً من الإضاءة المتلألئة، والديكورات الاحتفالية، والعروض الحية، ومنطقة لعب ثلجية للأطفال، إضافة إلى ركن دافئ للأطعمة والمشروبات وتجارب عائلية متنوعة.

ومن خلال هذه المبادرة، يسلط ونتر ديستريكت 2025 في موسمه الثالث الضوء على جوهر «الترابط» الذي يشكل جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات، حيث تصبح الفنون جسراً يجمع بين الناس، ويصبح كل لون رواية جديدة تكتب تحت سماء واحدة.