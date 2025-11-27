هواوي تطلق «nova 14 Pro» هاتف الجيل الجديد

كشفت هواوي عن هاتفها الجديد HUAWEI nova 14 Pro، والمصمم خصيصاً للشباب الذين يتطلعون إلى تشكيل هويتهم الرقمية وصنع محتوى بصري احترافي. يضع الهاتف معياراً جديداً للتصوير الشخصي (البورتريه) بفضل مزيجه الفريد من الأناقة، ونظام الكاميرا المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي HUAWEI nova 14 Pro مزوداً ببطارية كبيرة بسعة 5500 ملي أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع 100W HUAWEI SuperCharge Turbo، لتوفير تجربة استخدام مستمرة دون انقطاع.

يتميز الهاتف بشاشة 6.78 بوصات من نوع Flawless Quad-curved Display، مع معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز. تتيح حواف الشاشة المنحنية بلطف تجربة مريحة وسلسة، تمزج بين شعور الشاشة المنحنية والتحكم الدقيق للشاشة المسطحة، كما يدعم الهاتف تقنية HDR Vivid لتحسين نطاق الألوان والتباين.

ويتمحور nova 14 Pro حول قدرات التصوير المذهلة، حيث يتميز بنظام كاميرا Ultra Chroma الذي يتجاوز كاميرات RGB التقليدية. يلتقط هذا النظام بيانات ضوئية متعددة الأطياف، مما يؤدي إلى تحسين مذهل بنسبة 120% في دقة إعادة إنتاج الألوان، وزيادة هائلة بمقدار 150,000 ضعف في الدقة المكانية مقارنة بالجيل السابق.

هذا التطور يضمن عرضاً واقعياً ودقيقاً لدرجات لون البشرة وتفاصيل المكياج، مما يحوّل كل صورة شخصية إلى عمل فني بجودة استوديو استثنائية.

ولضمان الحصول على أفضل صور سيلفي، زودت هواوي الهاتف بنظام كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مدعوماً بمحرك XD Portrait 3.0 الذكي، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بتركيز تلقائي (Auto-Focus) للبورتريه، بينما كاميرا السيلفي المقربة 8 ميجابكسل، وهي الوحيدة في فئتها التي توفر تكبيراً بصرياً بمعدل x2، يمتد رقمياً حتى x5. يتيح هذا النطاق الفعال (x0.8 إلى x5) التقاط كل شيء بسهولة، من اللقطات المقربة الحميمية إلى صور المجموعات الواسعة.

علاوة على ذلك، يعزز HUAWEI nova 14 Pro تجربة التصوير بميزة التحسين بالذكاء الاصطناعي، التي تقوم بتحليل المشهد بذكاء وتحسين الإضاءة تلقائيًا. تتضمن هذه الميزة وظيفة AI Best Expressions التي تختار أفضل تعبير لكل شخص من بين سلسلة من الصور الجماعية، ثم تدمج هذه التعابير المثالية بسلاسة لتكوين صورة جماعية متكاملة وخالية من العيوب. كما تتيح ميزة AI Remove إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة، مثل المارة أو الفوضى في الخلفية، لتحويل الصور العادية إلى لقطات فنية آسرة.

ويعمل الهاتف بالإصدار المطور من EMUI، ليقدم تجربة ممتعة وذكية وآمنة وفعالة للمستخدمين. كما يقدم HUAWEI nova 14 Series زر Smart Controls، وهو اختصار قابل للتخصيص للوصول الفوري إلى التطبيقات والوظائف بنقرة مزدوجة، مما يعزز الإنتاجية بشكل كبير. وتكمل تجربة الهاتف الذكية ميزة AI Gesture Control الحصرية في الصناعة، التي تتيح التفاعل المستمر دون لمس عبر وظائف Air Scroll وGrabshot المدعومة بالذكاء الاصطناعي.