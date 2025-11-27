19.18 مليار دولار سوق الأثاث في المنطقة بحلول 2030

يدخل سوق الأثاث الفاخر في الخليج مرحلة حاسمة، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة قطاع الأثاث في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19.18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما يجعل المنطقة واحدة من الأسواق العالمية الأسرع نمواً لأسلوب الحياة الفاخر، وقد أدى ارتفاع مستويات الدخل، وتطوير المشاريع العقارية عالمية المستوى، ونمو قطاع الضيافة، إلى جانب تزايد وعي المستهلكين بالتصميم الراقي، إلى إحداث زخم غير مسبوق، تسهم دور التصميم العالمية مثل «مينوتي» في صياغة ملامحه.

رأى ريناتو مينوتي، الرئيس التنفيذي المشارك من الجيل الثاني في عائلة «مينوتي»، في هذا التحول محطة فريدة، تعزز حضور العلامة في المنطقة، وعلق قائلاً: «شهدت منطقة الخليج خلال العقد الماضي تطوراً لافتاً في أسلوب الهندسة المعمارية، وأنماط الحياة الراقية، ومستوى الإقبال على التصميم الفاخر. أصبح العملاء اليوم على اتصال بالعالم، يطلعون على أحدث التطورات، ويقدرون المهارة الحِرفية بشكل كبير. وبفضل هذه التحولات باتت المنطقة واحدة من أكثر الساحات العالمية تألقاً وحيوية في مجال التصميم الفاخر المعاصر».

تبرز الإمارات العربية المتحدة، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مركزاً إبداعياً يدفع بعجلة هذا التحول. ويؤكد ريناتو مينوتي أن ما يميز الإمارات هو انفتاحها، قائلاً: «لا تكتفي الإمارات باتباع التوجهات العالمية، بل تعيد تفسيرها، فتنوعها الثقافي يلهم روح الابتكار في التصميم المعماري، ويحفز استخدام المواد المبتكرة، ويشجع على إضفاء لمسات فاخرة على المساحات الداخلية».

وفرت هذه البيئة إطاراً مثالياً لدعم نمو العلامة التجارية في المنطقة. ويقدم متجرها المستقل في دبي، الذي افتتح عام 2024 بالشراكة مع مجموعة الطاير، ومتجرها الذي أطلق في الرياض عام 2025، تجربة مميزة تبرز التوازن بين التراث الإيطالي وأسلوب الحياة الخليجي. صممت كل صالة عرض لتلائم التفضيلات المحلية، مع الحفاظ على هوية الشركة المتجذرة في الأناقة والرقي والدقة الحرفية، حيث تشمل المساحات الرحبة، والألوان الدافئة، والأقمشة المتنوعة، واللمسات الداخلية، التي تركز على حفاوة الضيافة وروح الألفة.

مع ارتفاع مستوى وعي المستهلكين في الخليج، تصبح الاستدامة عاملاً أساسياً يراعونه في خياراتهم. ويؤكد ريناتو مينوتي، عن الدار الإيطالية، أن الاستدامة تبدأ بمتانة المنتج وطول عمره، قائلاً: «قطعنا مصنوعة لتدوم، فهي تصمم ضمن منطقة بريانزا، وفق فلسفتنا المعروفة، التي تعتمد على الإنتاج المحلي لضمان الجودة العالية، وتقصير المسافات، والحفاظ على الحرفية الإيطالية التقليدية، ونلاحظ أن عملاءنا في المنطقة أصبحوا يولون اهتماماً كبيراً للقيم الأخلاقية والجودة العالية لكل منتج، إلى جانب تقديرهم للجماليات».

تعكس مجموعة 2025 المعروضة حالياً في دبي الانسجام بين أصالة التراث وروح الابتكار، وتواصل العلامة التعاون مع مصممين عالميين مبتكرين يتخطون القيود، مع الحفاظ على الحرفية الكلاسيكية كونها أساساً لكل قطعة. ويعد نظام أرائك بيزييه الجديد، من تصميم مارسيو كوغان / استوديو MK27، من أبرز الإصدارات، حيث يجمع بين الأشكال العضوية، والخطوط الواضحة، والتصميم المريح الراقي، الذي يناسب أسلوب الحياة العصري.

يعتقد ريناتو مينوتي أن العقد المقبل في منطقة الخليج سيشهد تكاملاً بين التصميم الأنيق وأسلوب الحياة المعاصر، موضحاً: «تقف المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستمر، مع تطور حضري طموح، ومشهد ثقافي حيوي، ووعي متزايد بقيمة التصميم المعاصر، ويقضي دورنا الريادي بتقديم حلول شاملة، تتجاوز قطع الأثاث لتواكب متطلبات أسلوب الحياة العصري، وتطوير مساحات مدروسة تجمع بين الدقة والأناقة».

وبفضل حضورها القوي والتزامها المستمر بالتميز الإيطالي تستعد مينوتي لرسم ملامح مستقبل العيش الفاخر في الخليج خلال السنوات المقبلة.