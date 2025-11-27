«غلوب ميدز» تطلق مبادرتها للسياحة الطبية في دبي

أعلنت غلوب ميدز (GlobeMedz)، منصة السياحة الطبية، عن إطلاقها الرسمي في دبي، من خلال فعاليتها المميزة «أمسية الشفاء بالمعرفة — مبادرة غلوب ميدز»، وتشمل الإطلاق الرسمي لكتاب «صيغة طول العمر»، بالتعاون مع الدكتورة أفانتي كومار سينغ. وجمعت الأمسية نخبة من الخبراء العالميين في مجالات الرعاية الصحية، والصحة الشمولية، والخصوبة، والتغذية، لتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى رعاية طبية موثوقة، تضع المريض في صميم اهتمامها، وتتيح الوصول إليها عبر الحدود بكل أمان وشفافية. وأقيم هذا الحدث في فندق العنوان سكاي فيو دبي، ليشكل علامة فارقة في مسيرة «غلوب ميدز» نحو إعادة صياغة مفهوم الوصول إلى الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وخلال كلمتها الرئيسية كشفت الدكتورة سميرة غوبتا عن منصة «غلوب ميدز» حلاً شاملاً يهدف إلى إعادة تعريف تجربة المرضى في التنقل بين أنظمة الرعاية الصحية الدولية. وبخبرة سريرية تمتد لأكثر من 28 عاماً على مستوى العالم استعرضت مهمة المنصة المتمثلة في توفير مسارات رعاية واضحة وشفافة، وشراكات طبية موثوقة، وإتاحة الوصول بعناية إلى المستشفيات والأخصائيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والهند. وتسعى «غلوب ميدز» إلى إزالة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسفر الطبي، وتلبية الاحتياجات الطبية والجراحية، من خلال الجمع بين التميز السريري والممارسات الصحية التكاملية، لضمان أن تكون رحلة كل مريض أخلاقية، سلسة ومدعومة بشكل كامل من البداية حتى نهاية العلاج.

كما سلطت الأمسية الضوء على التزام «غلوب ميدز» بسد الفجوات النظامية في الرعاية الصحية، مثل الأخطاء في التشخيص، وفترات الانتظار الطويلة، من خلال تمكين المرضى من اتخاذ قرارات واعية، والحصول على خيارات موثوقة، وتلقي التوجيه المستمر من مرحلة التشخيص حتى التعافي النهائي. شرحت الدكتورة غوبتا نموذج المنصة الهجين، الذي يدمج بين الطب التقليدي وإعادة التأهيل والصحة النفسية وممارسات نمط الحياة لدعم النتائج الصحية طويلة المدى.

كما شهد الحدث الإطلاق الرسمي في دبي لكتاب «صيغة طول العمر» للدكتورة أفانتي كومار سينغ، التي قدمت لمحات موجزة حول بناء رفاه مستدام من خلال أطر الأيورفيدا المبنية على الأدلة العلمية، وقد عزز حضورها في الفعالية رؤية «غلوب ميدز»، التي تسعى إلى الجمع بين الطب الحديث والممارسات الشمولية المتكاملة.

وتضمن الحدث حلقة نقاشية مثيرة للتفكير بعنوان «سد الفجوات في الرعاية الصحية»، بإدارة فاندانا سجناني خطار، وشارك فيها كل من الدكتورة غوبتا، والدكتورة أفانتي، وبشرى ايزابيل، وساكشي تشابرا ميتال، وركز النقاش على قضايا الوصول العالمي للرعاية الصحية، والحساسية الثقافية، وأهمية الرعاية التكاملية في تحسين جودة حياة المرضى.