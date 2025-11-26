«جي أف» تستحوذ على «في أيه جي» الألمانية لتصنيع الصمامات المعدنية

أتمت شركة «جي أف» (GF)، ومقرها الإقليمي الإمارات، استحواذها على مجموعة «في أيه جي VAG» العالمية في تصنيع الصمامات المعدنية لتطبيقات المياه والبنية التحتية، ومقرها مدينة مانهايم في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع الصمامات المعدنية لتطبيقات المياه والبنية التحتية. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستقدم GF حلول تدفق أكثر تكاملاً وعالية الأداء، بما يعود بالنفع على متعاملي «جي أف» الحاليين والمستقبليين في قطاعي الصناعة والبنية التحتية.

من خلال دمج تقنيات الصمامات القوية من مجموعة «في أيه جي» في محفظتها، توسع شركة «جي أف» محفظة أعمالها لتشمل متعاملي البنية التحتية، ومرافق المياه، والقطاع الصناعي، وتكنولوجيا البناء. حيث يمكنهم الاعتماد على شريك واحد يتمتع ببنية تحتية قوية في مجالات الهندسة والتصنيع والخدمات.

وتمثل هذه الصفقة، التي أبرمت ودمجت اعتباراً من 1 أكتوبر 2025، توسعاً كبيراً لقسم حلول تدفق الصناعة والبنية التحتية في «جي أف».

بالنسبة لقطاعات الميكانيك والكهرباء والسباكة، والمرافق، والبنية التحتية، تشير هذه الخطوة إلى تحول نحو أنظمة أكثر تكاملاً وشمولية. ومن خلال دمج خبرة «في أيه جي» في مجال الصمامات تحت مظلتها، تعزز «جي أف» الآن عروضها لمرافق المياه، والمرافق الصناعية، وشبكات التبريد المركزي، ومحطات تحلية المياه، وخدمات المباني، ما يمكن المتعاملين من العمل مع شريك متكامل لحلول تدفق المياه من مصدر واحد. تقدم «جي أف» الآن مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك الأنابيب، والتجهيزات، والصمامات، وأنظمة التوصيل، وأنظمة إدارة مياه الأمطار، وتقنيات الإصلاح. يستفيد المتعاملون من عدد أقل من الموردين، وخدمات لوجستية مبسطة، وتوافق أفضل مع الأنظمة.

تعزز إضافة تقنيات «في أيه جي» لشركة «جي أف» أساساً هندسياً متيناً في التطبيقات بالغة الأهمية، وتعد صمامات «في أيه جي» المعدنية - صمامات البوابات الممتدة، وصمامات الفراشة، وصمامات التحكم، وصمامات الفحص، وصمامات الهواء - عناصر أساسية في شبكات المياه العالمية، ومحطات الطاقة، والسدود، والأنظمة الصناعية عالية الطلب. يعزز إدراجها الخبرة التقنية لشركة «جي أف»، ويعزز توافق المنتجات عبر الشبكات، ويعزز أداء دورة الحياة.

بالنسبة لأصحاب المشاريع والاستشاريين والمقاولين، تتجلى الفوائد الملموسة: تبسيط إجراءات الشراء، وتكامل الأنظمة بشكل أفضل، وتقليل مخاطر التوقف، وإطالة عمر الأصول. بفضل الانتشار العالمي لشركة «في أيه جي» في أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وآسيا، يمكن لمتعاملي «جي أف» توقع تحسين مواعيد التسليم ودعم أفضل للخدمات الميدانية.

الأهم من ذلك، أن هذا الاستحواذ يتماشى مع توجه «جي أف» الأوسع نحو حلول مستدامة وعالية الكفاءة. ومن المتوقع أن تسرع قدرات البحث والتطوير المشتركة تطوير أنظمة إدارة تدفق أكثر ذكاء وكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقنيات للحد من هدر المياه، وهي أولوية في المناطق التي تواجه ضغوطاً متزايدة على الطلب.