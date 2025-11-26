توقعات بوصول عدد مشتركي «شات جي بي تي» إلى 220 مليوناً بحلول 2030

تتوقع «أوبن إيه آي» وصول عدد مستخدمي «شات جي بي تي» النشطين أسبوعياً، والذين يدفعون اشتراكاً في روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 220 مليون شخص بنهاية العقد الحالي، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن» عن مصدر على دراية بالتوقعات الداخلية للشركة.

وأوضح التقرير أن الشركة الأمريكية تتوقع اشتراك 8.5% من إجمالي عدد المستخدمين النشط أسبوعياً، والبالغ 2.6 مليار مستخدم، في اشتراكات مدفوعة بحلول 2030، ما يجعل «شات جي بي تي» ضمن أكبر الأعمال التجارية القائمة على الاشتراكات في العالم.

واعتباراً من يوليو كان حوالي 35 مليون مستخدم أو ما يعادل 5% تقريباً من قاعدة المستخدمين النشطين أسبوعياً يدفعون مقابل اشتراكات باقات «شات جي بي تي بلاس» و«برو» بسعر 20 دولاراً و200 دولار شهرياً على الترتيب، لكن على الرغم من النمو السريع لقاعدة مستخدميها المشتركين في الخدمات المدفوعة إلا أن «أوبن إيه آي» لا تزال تواجه ارتفاعاً في النفقات.