شراكة بين أكاديمية الطيران عابر القارات في الإمارات و«سوليتير» في برنامج إرشاد مهني

وقعت شركة سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في مجال خدمات الشحن للأعمال ومن المطار إلى المطار، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي مقراً لها، وأكاديمية الطيران عابر القارات، التابعة لشركة إنتركونتيننتال للطيران، التي يقع مقرها في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج سوليتير للإرشاد المهني.

وتم تصميم هذه المبادرة الجديدة، التي تتوافق مع متطلبات قطاع الطيران، بهدف صقل مهارات الجيل القادم من الطيارين من خلال تزويدهم بإرشاد منظم وعملية تطوير متقدمة تركز على شركات الطيران. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مجال تطوير المواهب في قطاع الطيران بالمنطقة، إذ يجمع بين تدريب عالمي المستوى للطيارين والإرشاد المباشر من شركات طيران.

وبنهاية البرنامج، سيخضع المتدربون لتقييم نهائي مشترك تُجريه أكاديمية الطيران عابر القارات وشركة سوليتير. ويمكن لشركة سوليتير أن تختار المتدربين المتفوقين لتزويدهم بتدريب متقدم خاص بشركات الطيران أو فرص عمل مستقبلية، بما في ذلك توفير الدعم المحتمل لإجراء جلسات محاكاة، وتدريب أساسي، ومسارات تعليمية بحسب تصنيف الطائرات، وذلك بالتعاون مع شركاء التدريب في أكاديمية الطيران عابر القارات.

وبموجب هذه الشراكة، ستختار سوليتير طيارين من أكاديميات الطيران عابر القارات المسجلين في برنامج رخصة طيار النقل الجوي (ATPL) التابع لوكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) والهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) في دولة الإمارات. وستقوم سوليتير بالتواصل عن كثب مع الطلاب طوال فترة تدريبهم، لتقدم لهم الإرشاد والتوجيه المهني، فضلاً عن رؤى مُصممة خصيصاً لتلبية توقعات شركات الطيران.

هذا وسيتم توسيع هذه الفرصة المميزة لتشمل دفعات سبتمبر 2025 ويناير 2026 من المتدربين. وسيحصل المتدربون على تقارير تقدم الأداء خلال مراحل رئيسية من البرنامج، بما في ذلك إكمال المرحلة النظرية لبرنامج رخصة طيار النقل الجوي (ATPL) ومرحلة التدريب العملي على الطيران. كما ستقوم سوليتير بتقديم ورش عمل متخصصة في مجالات عمليات شركات الطيران، وثقافة السلامة، وإدارة موارد الطاقم (CRM)، والتقنيات الناشئة.

وفي إطار البرنامج، سيرتدي المتدربون المسجلون شارة سوليتير على زيهم الرسمي، والتي ترمز إلى الرابطة التي يقويها برنامج الإرشاد والتوجيه طوال فترة تدريبهم.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لسوليتير في حديثه عن هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي في معرض دبي للطيران: «نحن في سوليتير نؤمن بأن مستقبل شركتنا يبدأ بالكوادر التي نستثمر فيها اليوم. وهذه الشراكة مع أكاديمية الطيران عابر القارات هي أكثر من مجرد برنامج إرشاد وتوجيه، بل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل جديد من الطيارين يتوافق مع قيمنا ومعاييرنا التشغيلية ورؤيتنا بعيدة المدى. ونحن نسهم من خلال إشراك الطيارين الجدد في مرحلة مبكرة، وتوجيه تطويرهم، ومشاركة رؤى حقيقية حول شركات الطيران، في بناء مواهب جاهزة ليس فقط للطيران، بل للنجاح في قطاع طيران سريع التطور. ونفخر اليوم بدعم أكاديمية الطيران عابر القارات في وضع معيار جديد لتأهيل وتطوير الطيارين في المنطقة».

بدوره، أشار الكابتن وسام المحيو، الرئيس التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال للطيران ورئيس مجلس إدارة IAA Global، إلى أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً من الطرفين بتشكيل مستقبل الطيران من خلال تقديم إرشاد عالي الجودة ومسارات تدريب تقدمها شركات طيران بدءاً من مرحلة التدريب النظري.