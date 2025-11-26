تباين المؤشرات الصينية.. واليوان بأعلى مستوى أمام الدولار خلال عام

تباين أداء مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين عند نهاية تعاملات الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات الفصلية، في ظل تقييم الأسواق للتوترات الجيوسياسية مع اليابان.

وفي حين ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنحو 0.35% عند 2433 نقطة، تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.15% ليغلق عند 3864 نقطة، فيما زاد «سي إس آي 300» بنسبة 0.6% عند 4517 نقطة.

وأنهى اليوان الصيني جلسة التداول المحلية أمام العملة الأمريكية عند 7.0802 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 14 أكتوبر 2024، بحسب «رويترز».

وارتفع كل من مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 3.7%، ونظيره لشركات الحوسبة السحابية بنسبة 3.2%، ومؤشر «ستار» للرقائق بنسبة 2.2%.

وقالت وحدة إدارة الأصول التابعة لبنك «يو بي إس» إن الأسهم الصينية لا تزال تتمتع بتقييمات جذابة، مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية.