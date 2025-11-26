«أغورا الإماراتية» تطلق جولة خليجية للترويج لتطور قطاع الرعاية الصحية في الدولة



أعلنت مجموعة أغورا الإماراتية، العاملة في تنظيم منصات الأعمال رفيعة المستوى، عن إطلاق جولة ترويجية حصرية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للعلاج المتخصص. وتأتي الجولة بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وبحسب بيان صادر عن المجموعة، ستضم الجولة 11 مستشفى حكومياً وخاصاً من أبرز المؤسسات الطبية في الدولة، وستستهدف كبار صناع القرار في القطاع الصحي، وشركات التأمين، ووكالات السفر الطبية في الكويت وقطر والبحرين. وتنطلق الفعاليات في 25 نوفمبر الجاري بالكويت، تليها قطر في 26 نوفمبر، على أن تختتم في البحرين في 10 ديسمبر المقبل.

وأكدت «أغورا» أن المبادرة تهدف إلى إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تقديم العلاجات التخصصية المتقدمة والأبحاث الطبية، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في منظومة الرعاية الصحية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق.

وأضافت المجموعة أن الجولة ستسهم في تعزيز الشراكات والتعاون الصحي بين المؤسسات الإماراتية ونظيراتها الخليجية، بما يتيح للمرضى في المنطقة الوصول إلى خدمات علاجية عالمية المستوى ضمن بيئة قريبة ثقافياً وجغرافياً، ودون الحاجة للسفر إلى وجهات بعيدة.

ويضم الوفد الإماراتي مؤسسات طبية رائدة تشمل: كليفلاند كلينك أبوظبي، M42، مدينة برجيل الطبية (BMC)، مدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC)، صحة، مستشفى الكورنيش، مدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC)، سكينة، مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، ومستشفى توام.

وتعد هذه المنظومة من أبرز المراكز المتقدمة في مجالات الجينوم، الطب الدقيق، الذكاء الاصطناعي التشخيصي، الأورام، زراعة الأعضاء، رعاية الحالات الطبية المعقدة، صحة المرأة والولادة، ورعاية حديثي الولادة. M42 وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في – الإمارات والبحرين في «تؤكد مشاركتنا في جولة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي التزام شركة M42 بتعزيز التعاون الإقليمي، والارتقاء بجودة رعاية المرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية المعززة بالتكنولوجيا في جميع أنحاء الخليج. يتيح لنا هذا المنبر التواصل المباشر مع الشركاء وأصحاب المصلحة والمجتمعات، بينما نستعرض نموذج الرعاية المتكاملة لدينا ونعزز التحول من العلاج التفاعلي والطارئ إلى الرعاية الشخصية الوقائية والتنبؤية في المنطقة».

وفي السياق نفسه، أكدت مدينة برجيل الطبية أن تركيزها الأساسي يتمحور حول تقديم رعاية عالمية المستوى تتمحور حول المريض. وجاء في بيان المستشفى: «في برجيل، نركز على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى تضع كل مريض في قلب الاهتمام. وبفضل خبراتنا المتقدمة في الرعاية المعقدة عبر مختلف التخصصات مثل الأورام، وطب زراعة الأعضاء، وطب الأجنة، وطب العظام وإعادة التأهيل، والمدعومة بالتقنيات الطبية المتطورة، نوفر علاجاً آمناً وشخصياً وموجهاً لتحقيق أفضل النتائج للمرضى باحتياجاتهم المتنوعة.

وبصفتها وجهة إقليمية مفضلة للخدمات التخصصية، تواصل مدينة برجيل الطبية توسيع قدراتها وبناء شراكات قوية تعزز وصول المرضى الدوليين إلى خدماتها. ونظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة ومسارات رعاية متكاملة ومعيار موثوق من التميز، لضمان حصول المجتمعات في المنطقة على أعلى مستوى من الرعاية التخصصية اليوم وفي المستقبل.

من جانبها، أكدت ريم العريضي، الشريك الإداري في مجموعة أغورا، أن دولة الإمارات استثمرت بكثافة في بناء منظومة رعاية صحية تضاهي أفضل المؤسسات العالمية، مشيرة إلى أن الجولة التعريفية تهدف إلى إتاحة هذه الإمكانات للأشقاء في الكويت وقطر والبحرين ضمن إطار ثقافي ولغوي مشترك.

وقالت العريضي إن تعزيز العلاقات بين المؤسسات الصحية الإماراتية والخليجية يعد خطوة رئيسية نحو توفير بديل موثوق وعالي الجودة للسفر العلاجي البعيد، بما يضمن حصول المرضى على أفضل رعاية متاحة في العالم.