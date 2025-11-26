«بايونجيفيتي» تطلق حلولاً صحية وقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة بايونجيفيتي (Biongevity)، المتخصصة عالمياً في حلول الصحة الوقائية وعلوم الإطالة الصحية، عن إطلاق النسخة الجديدة من «تحدي اللياقة وطول العمر 2025»، الذي يقام في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2025. ويأتي إطلاق التحدي في وقت يشهد فيه العالم نمواً متسارعاً في أعداد كبار السن وارتفاعاً في معدلات الأمراض المزمنة، بما يعزز الحاجة العالمية إلى حلول صحية وقائية قائمة على العلوم الحديثة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع.

ويعد التحدي مبادرة مجتمعية وصحية واسعة، تهدف إلى تحويل الحركة اليومية إلى ممارسات صحية مستدامة من خلال منصة بايونجيفيتي المتقدمة، التي توفر مراقبة قلبية لاتلامسية، وتدريباً صحياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وتحليلات حيوية متعددة المستويات، بما يمكن المستخدمين من فهم مؤشراتهم الحيوية واتخاذ قرارات صحية دقيقة قائمة على البيانات.

وقال الدكتور أنمول كابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايونجيفيتي: «يشهد العالم اليوم تسارعاً غير مسبوق في معدلات الشيخوخة، بالتزامن مع ارتفاع مستمر في معدلات الأمراض المزمنة. وإذا أردنا إضافة الحياة إلى السنوات، وليس فقط سنوات إلى العمر، فلا بد من إتاحة علوم إطالة العمر للجميع، وليس الاقتصار على المختبرات والعيادات المتخصصة. هدفنا هو توفير أدوات الصحة الدقيقة لكل فرد وأسرة، وتحويل العلوم المعقدة إلى ممارسات يومية بسيطة يسهل الالتزام بها. الحركة تظل حجر الأساس في الوقاية، والتكنولوجيا تضاعف أثرها وتسمح لنا بقياس هذا الأثر وتحسينه بمرور الوقت».

وأضاف الدكتور كابور أن دولة الإمارات تواصل إلهام العالم بمبادراتها المبتكرة والتزامها بتعزيز الصحة والرفاه، مشيراً إلى أن التحدي يشكل منصة لتحفيز الآلاف على الحركة من أجل صحتهم ومستقبلهم وحتى من أجل الذهب.

ويتيح التحدي للمشاركين، عند تحميل تطبيق «بايونجيفيتي»، الدخول إلى منظومة صحية متكاملة تشمل خصائص متقدمة مثل المراقبة القلبية اللاتلامسية، والمدرب الذكي لطول العمر المعزز بالذكاء الاصطناعي الذي يقدم إرشادات شخصية يومية، إلى جانب إتاحة الاستشارات الصحية الافتراضية مع مختصين بشريين، وخيارات التحليلات الحيوية المتعددة والمكملات الدقيقة. ويعمل التطبيق على تتبع الخطوات تلقائياً، لتحويل النشاط اليومي إلى تقدم فعلي في «العمر الصحي» للمستخدم.

ويمتاز التحدي هذا العام بحافز يومي مميز، إذ يحصل المشارك الذي يحقق أعلى عدد من الخطوات قبل منتصف الليل في كل يوم من أيام ديسمبر على غرام واحد من الذهب، على أن تعرض نتائج المتصدرين يومياً عبر لوحة المتصدرين داخل التطبيق، مع إمكانية فوز الشخص نفسه أكثر من مرة طوال الشهر، ليصل مجموع ما يمكن أن يحصده مشارك واحد إلى 31 غراماً من الذهب. ويهدف البرنامج إلى تحفيز المجتمع على تبني عادات صحية بسيطة وقابلة للاستمرار، وإبراز الدور الفعال للحركة اليومية في تعزيز جودة الحياة.

ويشمل التحدي أيضاً فعاليات لياقة بدنية مجانية في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك جلسات يوغا، وجري جماعي، وورش توعية صحية، وأنشطة عائلية مناسبة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة، في إطار دور دولة الإمارات الريادي في تعزيز الصحة العامة وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية أكثر استدامة.