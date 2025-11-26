5 شركات إماراتية توظف خريجي برنامج الماجستير في «ماسترس يونيون» الهندية

أعلنت «ماسترس يونيون» - مدرسة الأعمال الهندية الحديثة المعروفة بمنهجها التعليمي المدمج مع الصناعة، عن نتائج توظيف غير مسبوقة لدفعة برنامج الدراسات العليا (PGP) لعام 2025، وذلك بفضل الزخم الكبير في التوظيف من الإمارات العربية المتحدة.

في سابقة كبيرة، قامت 5 شركات إماراتية - بما في ذلك «دي بي ورلد»، «كريم»، «سيريوس إنترناشونال هولدينغ»، شركات محفظة «إتش سي أبوظبي»، و«بافي» - بتنظيم حملات توظيف ميدانية منظمة في «ماسترس يونيون». ومن خلال هذه الحملات، تم توظيف أكثر من 13 طالباً في وظائف مؤثرة مثل رئيس الموظفين، الاستراتيجية، المنتجات، بناء المشاريع والنمو، ما يضع الإمارات كأقوى وجهة توظيف عالمية لهذه الدفعة.

مع تعويض سنوي متوسط قدره 150.000 درهم، وأعلى عرض بلغ 575.000 درهم، تواصل «ماسترس يونيون» تصدر مدارس الأعمال الأعلى أجراً في الهند. حيث حقق أفضل 25% من الدفعة تعويضاً متوسطاً استثنائياً بلغ 224.000 درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة من أرباب العمل العالميين في خريجي «ماسترس يونيون».

حصلت المدرسة على 30 عرضاً دولياً، مع تعويض سنوي متوسط قدره 149.000 دولار أمريكي بناءً على تعادل القوة الشرائية، ومتوسط تعويض شهري قدره 22.000 درهم للوظائف المقيمة في دبي، ما يعزز مكانة الإمارات أهم مركز توظيف دولي لدفعة 2025.

لتعزيز المشاركة الصناعية المحلية، أنشأت «ماسترس يونيون» أيضاً مكتباً دائماً في دبي، يضم فريقاً محلياً من 5 أعضاء، مخصص لتوسيع شراكات أرباب العمل عبر الإمارات ودول الخليج.

وقال براتام ميتال، مؤسس «ماسترس يونيون»: «تم تأسيس «ماسترس يونيون» لخلق جيل جديد من القادة في عالم الأعمال، الذين يجمعون بين المرونة الريادية والاستعداد العالمي. إن تزايد وجودنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يثبت أن خريجينا لا يجدون مجرد وظائف، بل يخلقون تأثيراً ذا مغزى في أحد أكثر الممرات الاقتصادية إثارة في العالم».

شهد موسم التوظيف مشاركة 55 شركة جديدة، من بينها «ميتا»، «دي بي ورلد»، «كريم»، «بلومبرغ»، «إي واي»، «كيه بي إم جي»، «أمريكان إكسبريس»، «عبد اللطيف جميل»، «سيريوس إنترناشونال هولدينغ»، وعدد من الشركات الكبرى ضمن محفظة «إتش سي أبوظبي».

كما سجلت الدفعة أربعة عروض تتجاوز 33.000 درهم شهرياً - وهي أعلى عدد من العروض حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من الدفعة حصلوا على عروض قبل الفصل الدراسي الأخير، ما يعكس مصداقية المدرسة الكبيرة في الصناعة وجاهزية طلابها للوظائف العالمية.

وأضاف مانوج كوهلي، رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي السابق لشركتي «بهارتي إيرتل» و«سوفت بنك»: «تثبت نتائج هذا العام كيف أن المواهب الهندية أصبحت بسرعة من الأصول الاستراتيجية للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. في «ماسترس يونيون» نحن نُعد القادة الذين يمكنهم تمكين التحولات الرقمية والاستراتيجية والاقتصادية عبر الأسواق العالمية. رؤيتنا واضحة - أن نضع «ماسترس يونيون» بين أفضل 10 مدارس أعمال عالمية بحلول 2030».

وفي خطوة فارقة لتدفقات المواهب بين الهند والإمارات، افتتحت «كريم» - الشركة الرائدة في التكنولوجيا والتنقل في دبي - أول مكتب لها في الهند هذا العام خصيصاً لتوظيف خريجي «ماسترس يونيون». وكان من بين أول موظفيها في هذا المكتب الجديد اثنان من خريجي دفعة 2025، ما يشير إلى تعزيز التكامل عبر الحدود للمواهب.

وقال أبهيشك كول، مدير الارتباطات المؤسسية العالمية في «ماسترس يونيون»: «نجاحنا هذا العام لا يكمن فقط في الأرقام، بل في الأدوار المؤثرة التي يخوضها طلابنا عبر دبي وأبوظبي والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لأرباب العمل في الإمارات، فإن هذا يمثل قاعدة من المواهب المدربة عالمياً والمستعدة للعمل في المنطقة من اليوم الأول».

وفي تطور آخر مهم، قامت «ماسترس يونيون» بتنظيم أول حملة توظيف دولية على الإطلاق في أبوظبي، بالتعاون مع «سيريوس إنترناشونال هولدينغ». حضر 14 طالباً للمقابلات، وتمكن 8 منهم من تأمين وظائف نهائية، ما يضع هذه المبادرة كأحد أكثر المبادرات الدولية نجاحاً في تاريخ المؤسسة.