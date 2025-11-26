«فيشر» و«ايه دي سي» يعززان كوادر مشروع التبريد الأكبر في الإمارات

أسهمت شركة «فيشر» (Fisher)، المتخصصة في حلول التوظيف والموارد البشرية في دولة الإمارات، بدور محوري في دعم عدد من الشركات الرائدة في قطاعاتها، أبرزها تعاونها العميق مع «ايه دي سي» ADC Energy Systems في تنفيذ أضخم مشروع تبريد مناطقي من الجيل الجديد في دولة الإمارات، والثاني على مستوى العالم.

وتعد «ايه دي سي»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إحدى أبرز الشركات المتخصص

في التبريد المناطقي على مستوى الخليج، حيث تمتلك سجلاً يزيد على 1.200.000 طن تبريد خلال أكثر من عقدين، وقد أنجزت مشاريع رائدة لصالح كبار المطورين والهيئات في الإمارات والسعودية وقطر.

وشمل نطاق عمل «فيشر» استقطاب الكفاءات الفنية والتشغيلية والداعمة اللازمة لتلبية متطلبات الإنشاء، بما يضمن مواءمة المهارات مع الاحتياجات الدقيقة لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في قطاع التبريد المناطقي. واعتمدت الشركة نموذجها المتخصص في اختيار المواهب بدقة عالية، بما يعزز جودة المرشحين والالتزام بمعايير المشروع والجاهزية التشغيلية ضمن الأطر الزمنية المحددة.

ومن مقرها في منطقة برشا هايتس بدبي، تواصل «فيشر» ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً لمؤسسات عدة في الدولة، من خلال توفير حلول توظيف شاملة ومصممة لخدمة الاحتياجات الفورية للمشاريع، إلى جانب دعم الخطط طويلة المدى للموارد البشرية.

وقال نزار سعد الدين، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة «فيشر»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من قصة نجاح كبرى الشركات الرائدة مثل "ايه دي سي"، فهذه المشاريع تشكل علامات فارقة في قطاع التبريد المناطقي، وكان دورنا ضمان مواءمة استراتيجية التنفيذ مع أفضل الكفاءات من المهندسين والمشغلين والمتخصصين القادرين على التعامل مع التعقيد الفني وأهمية استمرارية التبريد لمشروع محوري على جزيرة الريم، كما ونشكر "ايه دي سي" على الثقة التي منحتنا إياها».

ومن جانبه، قال سامي سليمان، عضو مجلس الإدارة في «ايه دي سي»: «جودة كوادرنا لا تقل أهمية عن جودة هندستنا ومعداتنا. وقد نجحت "فيشر" في تلبية احتياجاتنا من المواهب عبر مختلف التخصصات في المشروع بكل سلاسة. ونثمن هذه الشراكة ونتطلع إلى توسيعها في مشاريع مقبلة بالمنطقة».

ويعكس التعاون بين «ايه دي سي» و«فيشر» مدى أهمية الشراكات بين مطوري البنية التحتية ومؤسسات الموارد البشرية المتخصصة في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة، عبر تطوير أصول عالمية المستوى يقودها كفاءات عالية مهارياً من داخل المنطقة.