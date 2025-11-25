ارتفاع أقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وذلك حسب التقرير الرسمي الذي كان من المقرر صدوره منتصف أكتوبر، لكن تم تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال سبتمبر، بينما كان متوقعاً ارتفاعها 0.4%، بعد نموها 0.6% في أغسطس حسب التقديرات المعدلة.

أما مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فارتفعت مبيعات التجزئة بحوالي 4.3% خلال سبتمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية - التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية – بنسبة 0.1% في سبتمبر، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.6% في أغسطس، وذلك بعدما تسارعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الأشهر السابقة، مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية للاستفادة بالإعفاءات الضريبية التي انتهت صلاحيتها في سبتمبر.