«سنتك» الهندية تطلق ذراعها في دبي.. وتكشف عن مشروعات بـ 15 مليار درهم

أعلنت شركة «سنتك ريالتي» الهندية، والمدرجة في بورصتي مومباي (BSE) وناشونال ستوك إكستشينج (NSE)، عن دخولها الرسمي إلى السوق الإماراتية عبر إطلاق ذراعها العالمية الجديدة «سنتك إنترناشونال»، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها.

وفي خطوة تجسد تحولاً نوعياً في مفهوم الطرح العقاري الفاخر في المنطقة كشفت المجموعة عن موقع أول مشروعاتها في «داون تاون دبي»، والذي تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 5 مليارات درهم.

وأعلنت «سنتك إنترناشونال» عن خطط لتطوير مشاريع في الدولة تتجاوز قيمتها 15 مليار درهم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في تأكيد على التزامها طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية، كما تخضع حالياً مجموعة من المشاريع الكبرى للدراسة، تقدر قيمة كل منها بمليارات الدراهم، ومن المتوقع الإعلان عن أبرزها خلال النصف الأول من عام 2026.

وخلال فعالية حصرية تخللها عرض مبهر بمشاركة ألف طائرة مسيرة كشفت «سنتك إنترناشونال» عن الموقع الفريد لمشروعها في «داون تاون دبي»، والذي لا يبعد سوى خطوات عن برج خليفة ودبي مول. وبخلاف العرف السائد في السوق، حيث يتم الكشف عن المشاريع بطريقة تقليدية، اختارت الشركة أن تزيح الستار أولاً عن الموقع نفسه، وذلك لاستعراض فرادته. ويعكس هذا التوجه قناعة «سنتك إنترناشونال» الراسخة بأن المواقع الاستثنائية تستحق أن تكتشف بذاتها، قبل أن تضاف إليها بصمات التصميم. ويشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسيرة «سنتك»، التي تنطلق من مومباي نحو العالمية، عبر مدينة تعد اليوم من أبرز الحواضر، التي ترسم مستقبل الفخامة على مستوى العالم.

قال كمال كيتان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنتك ريالتي»: «من بين كبرى العواصم العالمية للفخامة، مثل نيويورك ولندن وميامي وسنغافورة، كانت دبي خيارنا الأول دون تردد لباكورة انطلاقتنا الدولية، فقلة من المدن أظهرت هذا النمو المتصاعد والثابت في القطاع العقاري الفاخر. لقد تحولت دبي إلى السوق الأكثر جاهزية لمستقبل الفخامة في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المشجعة، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واتصالها بمختلف أنحاء العالم، ونظامها الضريبي الميسر، فضلاً عن استقطابها إحدى أعلى نسب أصحاب الثروات في العالم».

ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتربع على رأس الوجهات العالمية المفضلة لأصحاب الثروات، مع انتقال أكثر من 9800 مليونير للعيش فيها خلال عام 2025، وفقاً لتقرير «هينلي آند بارتنرز». ويأتي حضور «سنتك» في هذا التوقيت، ليواكب هذا الحراك اللافت، ويقدم تجربة سكنية، تلبي تطلعات نخبة من العملاء الباحثين عن منازل تجمع بين التصميم المبتكر، والخصوصية، والطابع الذي لا تقيده الموضة أو الزمن.