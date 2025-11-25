بيوت ودوبيزل توقعان مذكرة تفاهم مع بريبكو لتعزيز حلول التمويل العقاري في الإمارات

وقعت منصتا بيوت ودوبيزل، مذكرة تفاهم حصرية مع بريبكو مورغيج، الذراع التمويلية لشركة بريبكو، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر بيوت ودوبيزل بمنطقة دبي للتصميم، بحضور كل من أميرة سجواني، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، وحيدر خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ودوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تبادل توقيع الاتفاقية رسمياً. كما حضر الفعالية كبار التنفيذيين والشركاء وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام، مسلّطة الضوء على مرحلة مهمة في التعاون المستمر بين التكنولوجيا والابتكار المالي في قطاع العقارات بالإمارات.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة بريبكو مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور لبيوت ودوبيزل. وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى حاسبة رهن عقاري مخصصة توفر تقديرات سريعة وشخصية لسداد الأقساط على كل عقار مدرج، مما يمنحهم شفافية أكبر وراحة أكبر خلال رحلة شراء المنزل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريبكو كشريك التمويل العقاري الحصري عبر الإنترنت على منصتي بيوت ودوبيزل، لتوفير تجربة متكاملة تحمل العلامة التجارية، وتربط بين المشترين النشطين وخيارات التمويل المصممة خصيصاً لهم.

وتستمر منصتا بيوت ودوبيزل في تصدر السوق الرقمي العقاري بالإمارات، مع ملايين المشاهدات الشهرية للصفحات ومئات الآلاف من قوائم العقارات والعملاء المحتملين، ويعزز انضمام حلول بريبكو التقنية التزامهما بتقديم منظومة عقارية شاملة تدعم المستخدمين من مرحلة البحث عن العقار وصولاً إلى التملك.

وتعكس هذه الشراكة الرؤية المستقبلية لدبي والإمارات في دعم نمو صناعة تكنولوجيا العقارات، حيث تستمر الدولة في وضع معايير عالمية جديدة في التكنولوجيا العقارية عبر الابتكار والتحول الرقمي وتقديم حلول تركز على العملاء. وتعزز هذه الخطوة طموح الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في نمط حياة ذكي ومستدام مدعوم بالتقنية، من خلال توفير سوق عقاري شفاف وجاهز للمستقبل وملائم للمستثمرين.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقعي بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة دوبيزل: «نؤمن في بيوت ودوبيزل بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في قوة التعاون البنّاء عبر منظومة تكنولوجيا العقارات. وتجسد شراكتنا مع شركة بريبكو رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نسهم في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً وترابطاً، يُمكّن المستهلكين، ويدعم شركائنا، ويسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم ومواكب لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «شركة بريبكو»: «لطالما كانت رؤيتنا في بريبكو تمكين الأفراد وجعل قطاع العقارات أكثر شفافية وسهولة للجميع. شراكتنا مع بيوت ودوبيزل، وهما من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تمكننا من تحقيق هذه الرؤية على نطاق أوسع. معاً، نعيد تعريف تجربة تملك العقارات عبر استخدام التكنولوجيا لتبسيط كل خطوة من رحلة شراء المنزل».

وتعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات ديناميكي، ليكون معياراً عالمياً، ولتعزيز مكانة المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في التكنولوجيا العقارية.