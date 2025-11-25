«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على حصة الأغلبية في «ديفمارك»

أعلنت جي إف إتش بارتنرز عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة ديفمارك للوساطة العقارية.

وتأسست ديفمارك في عام 2018، وقادت منذ ذلك الحين جهود المبيعات لأكثر من 30 مشروعاً بإجمالي قيمة تطويرية تتجاوز 10 مليارات درهم إماراتي، من خلال شبكة توزيع مبيعات تضم أكثر من 2000 شركة وساطة وأكثر من 15000 وسيط.

وتعد ديفمارك الشركة الرائدة في دولة الإمارات في مجال استشارات مبيعات وتسويق مشاريع التطوير العقاري، حيث تلعب دوراً محورياً في مساعدة المطورين السكنيين على تعزيز أداء عمليات البيع عبر نهج شامل يغطي جميع المراحل بدءاً من تحديد موقع المشروع، مروراً بالتسويق وحتى تنفيذ المبيعات.

وسيواصل شون مكولي وريتشارد أيبار، مؤسسي ديفمارك، قيادة وإدارة أعمال الشركة، بالتعاون مع جي إف إتش بارتنرز، من أجل التوسع في الأسواق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مع العمل على تقديم حلول تمويل مؤسسية جديدة للمطورين وتطوير أشكال مبتكرة من التميز في سوق التطوير السكني.

وتعتبر هذه الصفقة ذات أهمية لجي إف إتش بارتنرز، نظراً لأن القطاع السكني في دولة الإمارات أصبح محور جذب متزايداً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي حجم الصفقات العقارية 550 مليار درهم منذ بداية العام، إلى جانب نمو قطاع المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية الذي تتمتع فيه ديفمارك بخبرة مثبتة.

ويُعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على ديفمارك هو الثاني لـ«جي إف إتش بارتنرز»، في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال منصات العقارات، وذلك بعد استحواذها على مانري ريت (GFH Partners Manrre REIT – (CEIC شركة مساهمة عامة، كما يمثل دخولها إلى منظومة المبيعات والتسويق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضورها الاستثماري في قطاع العقارات، حيث تدير المنصة حالياً أكثر من 33 أصلاً عقارياً بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم تحت الإدارة.

ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية الشراكات العالمية للمنصات التي تنتهجها جي إف إتش بارتنرز، والتي تستثمر من خلالها، إلى جانب مشغلين متمرسين لبناء منصات متخصصة وقابلة للتوسع ضمن القطاعات العقارية الرئيسة.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لجي إف إتش بارتنرز: «يمثل الاستحواذ على ديفمارك امتداداً لاستراتيجيتنا القائمة على الشراكة في الشركات ذات التخصص العقاري، من خلال الاستثمار إلى جانب فرق إدارة متميزة لبناء فرق عمل متخصصة ومستدامة. إن ريادة ديفمارك في السوق وعلاقاتها الوثيقة مع المطورين تجعل منها شريكاً رئيسياً في توسعنا عبر منطقة دول مجلس التعاون وفي تعزيز التواصل بين المستثمرين والأسواق المالية والمطورين ضمن منظومتنا».

من جانبه قال شون مكولي، الرئيس التنفيذي لديفمارك: «إن انضمامنا إلى جي إف إتش بارتنرز يمنح ديفمارك نطاقاً مؤسسياً أوسع وقوة مالية أكبر وإمكانية الوصول إلى تدفقات رأس المال العالمية. وسنواصل معاً الارتقاء بمعايير تسويق المشاريع العقارية ومبيعاتها في المنطقة، مع التوسع في أكثر أسواق الخليج حيوية. والأهم من ذلك أن هذه الشراكة تعزز القيمة التي نقدمها للمطورين من خلال ربطهم بمصادر جديدة للتمويل واستراتيجيات أكثر تطوراً، إلى جانب منظومة أوسع من المستثمرين والمشترين لتسريع نجاح مشاريعهم».

وقال ريتشارد أيبار، العضو المنتدب في ديفمارك: «يشهد قطاع مبيعات وتسويق العقارات تحولاً سريعاً، ويُعد تحول ديفمارك إلى كيان مؤسسي خطوة مهمة في هذا التطور. فشراكتنا مع جي إف إتش بارتنرز تمكننا من تقديم هيكل أكثر تنظيماً وقدرة أكبر على التوسع والتمويل، بما يساعد المطورين على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة أعلى ورؤية استراتيجية أوسع».